Belgia noored eestlased näitavad Brüsselis oma kunstitöid

Brüsselis avati Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud näitus nimega "Põimitud". Selle autoriteks on Belgias elavad Eesti noored, kelle tööd kõnelevad mõttemaailmast, milles on põimunud Eesti ja maailma jaoks olulised teemad.

Brüsseli Eesti kooli kunstiringi noored avasid laupäeval näituse "Põimitud", mis on pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saatkonnas eksponeeritavates töödes väljendub noorte huvi igapäevaelu vastu, mis on põimitud armastusega Eesti vastu. Näitusel on väljas ka ühislooming, näiteks akrüülmaal "President", milles kujutatakse kõiki Eesti riigipäid.



"Ma tegin Lennart Meri. Tal olid väga suured punased prillid. Nii et ma üritasin teha natuke erksama punasega, et oleks tõesti näidatud, et tal on suured prillid," kirjeldas kunstiringi õpilane Nora Van Ballaer.

Emma Marie Ots aga kujutas Arnold Rüütli laupa. "Ma proovisin just tuua välja tema kõrget laupa ja juukseid, mis on sümboolsed," põhjendas ta.

Johanna Urbi töö kujutab Kersti Kaljulaidi. "Üritasin välja tuua tema naiselikkust ja punaseid huuli Ja eriti huuli sellepärast, et ma ei ole näinud kedagi teist meie presidentidest kandmas huulepulka. Siis oli kohe aru saada, et see on Kersti," rääkis Urb.

Eesti kooli kunstiringis käivad noored tavakooli kõrvalt pühapäeviti. Tundides räägitakse neile lisaks eri tehnikate õppele ka kunstiloost.

Kunstiringi juhendaja Tiia Tammemägi tõi näite, et seerias, kus joonistati päevalilli, tahtis ta neile õpetada vaasi ehk anuma perspektiivi.

"See on väga täpne konstrueerimine, aga selleks, et teha noortele huvitavamaks ja siduda ära ka natuke ajalooga, rääkisin neile Van Goghist, tema töödest ja eluloost. Samuti tõin huvitavaid näiteid maalidesse peidetud salasõnumitest. Ühel tööl on taha põhjaks maalitud Ukraina lipp ja selle töö nimi ongi "Slava Ukraini"," rääkis ta.

Kunstiring on noortele ka hea võimalus oma oskusi arendada, sest mitmetel neist tavakoolis kunstitundi ei olegi.