Netflix tahab selle aasta alguses piirata konto paroolide jagamist

Voogedastuskeskkond Netflix tahab 2023. aastal hakata piirama ühe konto paroolide jagamist mitme inimese vahel. Muudatus jõustub USA-s hiljemalt 1. aprillil, teatas tehnoloogiaportaal CNET reedel.

CNETi teatel kavatseb Netflix järgmise kahe kuu jooksul hakata küsima lisaraha nendelt kontodelt, kes jagavad oma kasutajakontot koos salasõnaga kolmandatele isikutele.

Netflix oli aastaid paroolide jagamise osas leebelt meelestatud, kuid sellest tingitud rahakao tõttu asuti 2022. aastal testima võimalusi kuidas küsida raha kontode ja paroolide jagamise eest. Lisaks tegi Netflix kasutajatele odavama teenuspaketi, kus näidatakse ka reklaame.

CNET tõi esile, et ettevõte pole veel täpsustanud kui palju hakatakse lisakontode eest raha küsima. Praeguseks on süsteem testimiseks kehtestatud Tšiilis, Costa Ricas ja Peruus. Nendes riikides maksab lisakasutaja tasu umbes neljandik standardpaketi tasust.

Netflix teatas hiljuti, et alustab lisakasutajate eest raha küsimust märtsi lõpus, kuid süsteemi elluviimine kogu maailmas võtab paar kvartalit aega. Teenus hakkab kehtima eri riikides eri ajal.

Netflix pole veel teatanud kuidas ettevõte kavatseb salasõna jagamise eest raha küsimist jõustada. Ettevõtte kasutajaabi lehel on selgitatud, et Netflix analüüsib kasutaja IP-aadressi, masina individuaalset tunnust ning kontol toimuvat tegevust. See tähendab praktikas, et kui kontole logitakse pidevalt sisse kohast, mis asub konto omaniku leibkonnast eemal, siis palub Netflix kontot uuesti verifitseerida.

CNET rõhutas, et Netflix võib enne teenuse laialdasemat kasutuselevõttu teistes riikides lisakasutajate tuvastamiseks muud meetmed kasutusele võtta.

The Wall Street Journal teatas 2022. aasta lõpus, et Netflixi enda analüütikud hakkasid salasõnade tekitatud rahalise kao pärast ettevõttele muretsema juba 2019. aastal. Selle osas hakati alles nüüd tegutsema, kuna tollal muretseti, et selle praktika lõpetamise püüd pahandab Netflixi kliente.

Netflixi teatel vaatab üle 100 miljoni inimese Netflixi omamata enda kontot, vaid logides sisse kellegi teise kasutajaga.