Riiki teeb murelikuks Vanemuise omatulu vähenemine

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp ütles ERR-ile, et kui vaadata Vanemuise teatri eelarvepilti, siis käesoleval aastal on oodata eelarves omatulu osakaalu vähenemist. "Kui vaatame seda, et kui palju riik annab toetust ja kui palju teenitakse omatulu ja kui palju on puudu, siis tõenäoliselt on puudu kusagil 450 000 eurot. 12-miljonilise eelarvega asutuse juures see ei ole liiga suur summa, aga ometi on see küsimus, mis tuleb lahendada. Mingit ajakriitilist probleemi ei ole, sest tegelikult on aega analüüsida ja mõelda, mis see kõige optimaalsem lahendus oleks."

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ütles, et teatri majanduslik seis on praegu igati turvaline ja stabiilne – publik on saalis ning sügisene täitumus oli rohkem kui 80 protsenti.

"Mis saab 2023. aastal, seda ma täna veel ei tea. Me ei ole ka nõukoguga eelarvet saanud kinnitada, sest ministeeriumilt meile kinnitatud toetusenumbrid saabusid alles veidi üle nädala tagasi, ja seda eelarvet me koostame, vaatame, kust me saame kärpida, kust me saame oma omatulu poole kokku," rääkis Alliksaar.

Kuna eelarve on alles koostamisel, ei saa Alliksaare sõnul väita ka, et teatri planeeritud omatulu oleks selleks aastaks samas suurusjärgus, nagu see oli 2015. või 2019. aastal, kui teater teenis head omatulu. "Me ei tea, mis meid kõiki siin aasta jooksul tabada võib, eelarve on ikkagi prognoos," sõnas Alliksaar.

Raudsepp nõustus, et palju sõltub omatulu teenimine väliskeskkonnast. Samas praegustele andmetele tuginedes saab ikkagi öelda, et teatri omatulu näitab vähenemise trendi. "Tõenäoliselt, kui vaadata nüüd pikemas ajas seda pilti, siis tõepoolest 2015., 2016., 2017. aastal oli see n-ö omatulu osakaal eelarvest tugevalt üle 20 protsendi, seal 27–28 protsenti, ja kui nüüd vaadata seda koroonajärgset aega, siis see on langenud 20 protsendini," rääkis Raudsepp.

Alliksaar vastab, et teatrijuhina proovib ta vähem arvata ja rohkem vaadata fakte. Ja fakt on see, et 2022. aasta lõplik tulemus ei ole veel teada. "2022 ei ole veel kriisieelne aasta. Aasta alguses kehtisid meil veel ka piirangud. Samamoodi ei tohi ära unustada, et augustist tabas meid üsna teravalt energiahinnakriis, sest me ei saa valida, millal me energiat tarbime," sõnas Alliksaar.

Oletatava eelarveaugu klappimiseks on siiski palju võimalusi. Üks nendest kokkuhoid, mida Vanemuine on Alliksaare sõnul rakendanud, näiteks muusikalide lavaletoomisel. "Kui tulin majja ja arutasime neid põhjuseid, miks Vanemuise majanduslik seis 2019. aastal ei olnud võibolla nii hea, kui ta oleks võinud olla, siis üheks põhjuseks oli see, et ühel hooajal oli välja toodud väga mitu, väga kallist muusikali. See käis Vanemuisele üle jõu. Otsustasime, et toome uue muusikali välja üle aasta," rääkis Alliksaar.

"Kui selgub, et kokkuhoid ei ole võimalik ja omatulu ka suurendada ei saa, siis võib-olla peab riik suurendama Vanemuise toetust," lisas Raudsepp.