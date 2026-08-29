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Valitsus loodab riigieelarve opositsiooni toel vastu võtta

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Riigikogu opositsiooni kuuluvad erakonnad arvavad, et praegusel vähemus-valitsusel on keeruline saada uut riigieelarvet kokku ilma opositsiooniga arvestamata. Majandusminister Erkki Keldo sõnul on koalitsioon selleks valmis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemetsa sõnul muudavad riigieelarve koostamise keeruliseks erimeelsused koalitsioonis.

Nemad ootavad, et riigi võlakoormusele pannakse pidur ja jätkatakse investeerimist tervishoidu ja haridusse ning lahendatakse erihoolekande probleemid.

"Koalitsioonil on aeg aru saada, et see ei ole enam koalitsiooni eelarve, vaid see saab olla ainult laiapõhjaline kokkulepe riigikogus. Kui nad seda arvesse ei võta, siis nad teevad ära otsuse, et seda eelarvet keegi vastu ei pruugi võtta," leidis Läänemets.

Mihhail Kõlvart ütles, et olukorra lahendaks see, kui eelarve koostaks uus koalitsioon, mis moodustub kas pärast erakorralisi- või ka korralisi valimisi märtsis.

"Kui tekib olukord, et riigikogus hakkab toimuma valimiskampaania turg, kus hakatakse igasuguseid võimalikke soove realiseerima selle hinna eest, et riigieelarve oleks vastu võetud, siis see kindlasti ei ole ei riigi ega ühiskonna huvides," sõnas ta.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul ei tohiks valitsus riigi kulusid kasvatada ja mõelda tuleks kokkuhoiule

"Meil tuleb kõigepealt taastada selgus raha juhtimisest. Tuleb kulupõhine eelarvejoonis vastu võtta sellisel kujul, et see annaks selge ülevaate, kuhu riigi eelarvelised vahendid kuluvad. Praegu meil seda ülevaadet ei ole."

Majandusminister Erkki Keldo sõnul jätkub ka kokkuhoid ja kärpimine. Tema sõnul on koalitsioonil kavas küsida eelarvele toetust ka opositsioonilt.

"Kaitsekulud on prioriteet number üks. Majanduse konkurentsivõime on väga oluline, aga me peame leidma kompromissi, kus me suudame eelarvet hoida mõistlikes piirides ja kindlasti läheme seda toetust küsima opositsioonilt. Sõnades on nad lubanud toetada mõistlikku rahandust."

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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