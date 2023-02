Sotsiaalministeerium plaanib keelata tervisele ohtliku HHC kanepi

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Kristiin Mikko sõnul on HHC kanep tervisele ohtlik aine, mis sarnaneb juba keelatud ainega THC. HHC kanep jõudis Eesti narkoturule 2022. aasta sügisel.

"Maksu- ja tolliametilt oleme saanud väga palju infot, et välismaalt tellitakse ainet suurtes kogustes ja kohtuekspertiisi instituudi sõnul samuti nendeni jõuab analüüsimiseks palju neid aineid, seega tundub, et huvi on suur, ja seetõttu me tahaksimegi selle aine võimalikult kiiresti sinna nimekirja lisada, et rahva tervist hoida," ütles Mikko.

Tartu Ülikooli inimese füsioloogia professori Eero Vasara sõnul on HHC kannabinoid, mis kuulub nende ühendite hulka, mida on võimalik kanepitaimedest saada: "Seda on leitud ka kanepist endast, aga seda on sellises väikeses koguses, et kanepitaimedest eraldamisel ei ole mõtet ja seda saadakse siis sünteetiliselt."

Mikko sõnul suurendab aine keemiliste komponentide sisaldus selle tõenäosust pikaajalisele terviseriskile.

"Kuna HHC puhul on tegu ka poolsünteetilise ainega, mis tähendab seda, et lisaks looduslikule komponendile on sinna juurde lisatud ka keemilisi komponente, mille puhul me ei oska kindlalt öelda, mis ainega tegemist on, siis ilmselt see oht tervisele ikka on suur ja seda enam, et pikaajalist ohtu me ei oska veel kirjeldada," selgitas Mikko.

Vasar tõdes, et HHC-d tahetakse tarvitada näiteks selleks, et kogeda head lõõgastunud enesetunnet. Samas võib olla sellel palju teisi mõjusid.

"Kannabinoidisüsteemi mõjutatakse, endokannabinoidsüsteemi - see on üks põhiline regulatoorseid süsteeme, millest sõltub ühelt poolt meie meeleolu, meie söögiisu, meie kehakaalu regulatsioon, meie ainevahetus, meie ainevahetusprotsessid maksas, pankreases ja on oht pikaajalisel kasutamisel saada teist tüüpi suhkrutõbi. Nii et kõik need ohud on siin olemas, ehkki see kõik on nõrgem kui tetrahüdrokannabinoolil, on see kõik olemas."

Põhiküsimus on Vasara sõnul selles, et HHC kanepi lubamise korral tuleb Eestis juurde inimesi, kes sellest sõltuvaks muutuvad.

"Me näeme ju psühhiaatrilisi haigusi, näeme, kui palju inimesi ühiskonnas on suures hädas. Nüüd on küsimus, kas me peame probleeme juurde tekitama, millega me toime ei tule, või üritame esialgu nende asjadega toime tulla, mis meile otse näkku vaatavad," rääkis Vasar.

Hetkel on sotsiaalministeerium koostanud HHC kanepi käitlemise keelamiseks eelnõu. Mikko prognoosib, et HHC võiks jõuda narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja hiljemalt märtsi alguseks.