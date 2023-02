Eestis elavate Vene kodanike tupikseisust päästmiseks lahendus puudub

ERR-ile on teada vähemalt üks juhtum, kui Vene kodakondsusega inimesel on lähiajal kaotamas kehtivust Vene pass ning ta soovib võtta Eesti kodakondsust, kuid praegu on osutumas see võimatuks. Kuivõrd Eesti topeltkodakondsust ei luba, on vaja loobuda Vene kodakondsusest, kuid seda Eestis praegu teha ei saa ning Venemaal käik on samuti põhimõtteliselt võimatu.

Siseminister Lauri Läänemets möönis ERR-ile, et Eesti riigi käed jäävad sellises olukorras praegu lühikeseks.

"Seal kahjuks ei olegi lahendust. See näitab lihtsalt Vene föderatsiooni suhtumist oma kodanikesse, neil on taotluslik, et mitte inimesi minema lasta. Mis iganes nad teha tahavad nende inimestega, seal lahendust ei ole. Eestis on üks kodakondsus lubatud, me ei saa anda teist kodakondsust, kui ta pole vabastatud esimesest ja kodakondsusest vabastada saab ainult riik, mille kodanik ta on. Seetõttu meil kahjuks midagi teha ei ole, see kõik on Vene föderatsiooni teha," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole praegu topeltkodakondsuse lubamine päevakorras, sest praeguses olukorras on tegemist julgeolekuohuga.

"Kujutame ette, et mõne aja pärast Vene riik kohustab teda (topeltkodakondsusega inimest – toim.) millekski, kui ta on reisil või kohustab Eestis midagi tegema Eesti-Vene suhete pingestumisel – ühtepidi võib ta olla julgeolekuoht Eesti jaoks," ütles siseminister.

Venemaa Tallinnas asuva saatkond teatas jaanuari keskel, et nad ei menetle ajutiselt Vene kodakondsusest loobumise taotlusi. Saatkond süüdistas menetlusprotsessi peatumises Eesti võime ning lubas, et veebruaris peale töö ümberkorraldamist jätkub tavapärane töö, sh kodakondsusküsimustes.

Otsitakse lahendust muude riikide praktikast

Riik pole siiski probleemile ja tupikusse sattunud inimestele selga pööranud, lahenduse otsimine käib, märkis Läänemets. Selle peale lootma jääda, et Venemaa saatkond hakkab taas kodakondsusest loobumise taotlusi menetlema, loota ei saa, nentis ta.

"Me oleme seda siseministeeriumis arutanud ja palunud vaadata maailma praktikaid. Maailmas on neid riike, kes lasevad inimesel tunnistada, et ta loobus teise riigi kodakondsusest. Sellist praktikat maailmas on, ka Euroopas. Aga pigem on need riigid Euroopa keskosas ja nende julgeolekuolukord pole selline, nagu on Eestil Venemaa kõrval. Selles kontekstis ei pruugi see Eestis kõige mõistlikum olla. Ja sellest on hästi kahju, sest Vene kodakondsusest loobujate arv oli eelmisel aastal kaks ja pool korda suurem (kui aasta varem). Ma kujutan ette, et ka sel aastal tahaks väga paljud loobuda," rääkis siseminister.

Läänemetsa sõnul tasub uurida ka naaberriikidest, Lätist, Leedust ja Soomest, kas sealsetes Vene saatkondades menetletakse kodakondsusest loobumise taotlusi.

"Aga seda tasub uurida enne, kui kohale minna. Võib-olla on küsimus vaid Eestis tegutsevas saatkonnas. Mis puudutab neid inimesi, kes peavad kodakondsusest loobumiseks minema Venemaale, siis see on probleem, kus aidata ei saa," ütles Läänemets.

Passi kehtivusaja lõppedes riigist välja ei aeta

Eestis pikaajalist elamisluba inimesega ei juhtu midagi, kui tal teise riigi passi kehtivusaeg peaks lõppema, sest sellist seost, et seejärel inimene Eestist välja saadetakse, nende kahe dokumendi vahel pole, ütles Läänemets. Eesti elamisloakaarte väljastatakse ka sünnitunnistuse alusel.

"Kui tal on Vene pass ja see aegub, siis tasub politsei- ja piirivalveametisse (PPA) pöörduda ja tõenäoliselt talle väljastatakse isikukaart, mis mittekodanikele on antud, ja ta saab seda kasutada. Ehk need inimesed, kellele me siiamaani oleme Eesti poolt dokumente väljastanud, neile me saame neid väljastada ka edaspidi, hoolimata sellest, kas nende Vene pass on aegunud või mitte," lausus siseminister.

Nende Vene kodanikega, kes on siia hiljaaegu saabunud, on olukord keerulisem.

"Elamisloa taotlemiseks on meil protseduurid. Need, kes on siia niisama tulnud, ei pruugigi seda saada, väga paljud oleme ära sanktsioneerinud. Aga on olukordi, kus inimesel on võimalik (elamisluba) taotleda – kui ta kõigile nendele tingimustele vastab, siis soovitan jätkuvalt minna PPA-sse, rääkida oma lugu ära, isegi kui pass on aegunud ja ametnikud saavad seda juhtumit eraldi vaadata;" lausus Läänemets.