Läänemets: vähemusvalitsusse viisid meid Reformierakonna juhtide valikud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et Reformierakonna ja Eesti 200 viis vähemusvalitsusse peaminister Kristen Michali strateegiline otsus sotsid valitsusest välja visata. Läänemetsa sõnul ei ole Reformierakonnal põhjust nüüd oodata sotside tuge ka riigieelarvele.

"See, et meil nüüd on valitsus, mis suvel vähemusse kukkus, ei peaks olema üllatus. Seda oli pikalt ette näha. Pigem on üllatus, et Kristen Michal üle aasta tagasi sotsiaaldemokraate valitsusest ära saates Reformierakonna väga teadlikult sellesse olukorda asetas," kommenteeris Läänemets ERR-ile.

"See olukord, kus Eesti ja valitsusliit täna on, on Reformierakonna juhtide väga teadlik ja strateegiline otsus, nagu Kristen Michal on korduvalt rõhutanud. Selle strateegiaga nad peavad nüüd ise toime tulema," lisas ta.

Keskenduda tuleks presidendivalimistele

Läänemetsa sõnul võivad paljud opositsioonist tahta korraldada erinevatele ministritele umbusaldusi, aga praegu tuleks keskenduda hoopis presidendivalimistele.

"Presidendivalimistega samal ajal muid poliittegevusi, millal on suurem mõju, ei ole mõistlik teha. See kaos, kuhu riik jõuab, kui tal ei ole valitsust ja presidenti samaaegselt, ei ole hea. See ei ole julgeoleku mõttes hea, see ei ole majandusstabiilsuse mõttes hea. Riigi julgeolekut ja stabiilsust peavad hoidma nii koalitsioon kui ka opositsioon. Minu arvates tuleks meil kõigepealt ära valida president ja siis saame edasi arutada, mis juhtuma hakkab," lausus Läänemets.

Läänemetsa hinnangul võib Stoicescu ja Kiili koalitsioonist lahkumisega seoses minna presidendi valimisega rohkem aega. "Mul ei ole teada, kuidas need kaks saadikut erinevate kandidaatide poolt võivad hääletada või millise erakonnaga liituda," sõnas Läänemets.

Riigieelarvet toetada ei ole põhjust

Rääkides riigieelarve aruteludest ja lõpuks selle vastu võtmisest riigikogus, ütles Läänemets, et sotsidel pole põhjust seda toetama minna.

"Ma ei näe hetkel mitte ühtegi põhjust, miks sotsiaaldemokraadid peaksid riigieelarvet toetama minema. See on ikka jätkuvalt valitsuskoalitsiooni ülesanne, kuidas see riigieelarve vastu võtta. Oleme ju selles olukorras, kus oleme – olime väga kriitilised just möödunud riigieelarve osas, millega anti väga palju laenuraha jõukamale osale ühiskonnast, viies riigieelarve läbi ajaloo suurimale miinustrajektoorile. Arvata, et sotsiaaldemokraadid tulevad ja hakkavad Reformierakonna vigu lappima ning oleme nende jaoks partner, keda kõrvale lükata ja siis jälle kuskilt nurgast välja võtta, kui vaja on – ei, sotsiaaldemokraadid seda ei tee. Meil pole mitte ühtegi põhjust Reformierakonna vigade eest vastutada," lausus Läänemets.

Ka ei pea ta võimalikuks, et Reformierakond võiks sotsidele nende toetuse eest midagi vastu pakkuda. "Kas te mõtlete astmelist tulumaksu näiteks? Nad ei jõua seda enam ära teha," ütles ta irooniliselt.

"Sotsiaaldemokraadid ei ole erakond, mida kommiga meelitada kuskile tuge tegema," rõhutas ta.

Riigikogu valimiste mõju

Läänemets rääkis, et kui seekord riigieelarvet ei peaks riigikogus vastu võetama, siis see erakorralisi valimisi kaasa ei too, sest riigikogu valimised tulevad lühikese aja möödudes peale.

Ta ei usu ka, et enne riigikogu valimisi võiks uus valitsuskoalitsioon sündida. "Kui me lihtsalt loogiliselt mõtleme, siis presidendivalimised saavad ehk läbi septembri teises pooles. Kui panna sinna juurde tänase valitsuse umbusaldamine ja uue koalitsiooni moodustamine, siis jõutakse juba novembrisse ja see on sisuliselt kolm-neli kuud enne riigikogu valimisi. Sellel ei ole pragmaatiliselt võttes lihtsalt mõtet. Uus valitsus ei jõua ju mitte midagi teha ka. Me võime näha, et see vähemusvalitsus purjetab lõpuni, ehkki ma ei saa välistada, et läheb kuidagi teisiti. Ilmselgelt toovad need protsessid Reformierakonnas endas kaasa suurenevaid sisepingeid ja jumal teab mis mõtteid. Teistpidi ei kujuta ma ette, kuidas olemasolev koalitsioon saaks enda seas juhimuudatusi ellu viia. Neil pole selleks ka enam hääli," kommenteeris Läänemets.

Läänemetsa sõnul võib koalitsioonierakondade ridadest lahkujaid tulla veel. "Ma arvan, et seekord selle koalitsiooniga nii on, et kui kampsuni mõni silm hakkab kuskilt hargnema, siis küll see kampsun hargneb oluliselt rohkem. Ma olen täiesti kindel, et mingil hetkel me kuuleme ühest või teisest saadikust veel, kes teatab valitsusliidust lahkumisest," rääkis Läänemets.

Riigikogu liikmete Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine vastavalt Eesti 200-st ja Reformierakonnast tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega riigikogus edaspidi 50 häält. Stoicescu teatas oma otsusest pühapäeval, Kiili esmaspäeval.