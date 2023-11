Läänemets ähvardas Vene kodakondsuse võtjaid väljasaatmisega

Läänemets selgitas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Venemaa alustas 26. oktoobril kodakondsuskampaaniat, mis on suunatud inimestele, kes pole Vene Föderatsioonis elanud ega valda ka vene keelt ega tunne selle ajalugu, kuid kellele sellest hoolimata pakutakse lihtsustatud korras Vene kodakondsust.

"Põhimõtteliselt puudutab see Eestis inimesi, kes on hallipassiomanikud, kelle kodakondsust ei ole – Venemaa pakub neile soodustingimustel kodakondsust," märkis ta.

"See on järjekordne mõjutustegevus ja suunatud ebastabiilsuse tekitamiseks mitte ainult Balti riikides, vaid kõigis endise Nõukogude Liidu osades. Meie vastus on siin väga lihtne ja ühene: me tegutseme selle nimel, et kui keegi kavatseb selle kodakondsuse võtta, siis ta peab aru saama, et me oleme sanktsioneerinud täna Vene kodanike Eestis viibimise alused ja võimaluse Eestisse alaliselt või ajutiselt elama tulla. Ehk siis, kui tal on halli passi omanikuna täna elamisluba Eestis, siis kui ta loobub halli passi staatusest, võtab Vene kodakondsuse, agressorriigi kodakondsuse tänasel hetkel, siis sellest loogikast ta läheb sanktsiooni alla, tema elamisloa tühistamine peaks siis olema tõenäoline kas varem või hiljem, ühte- või teistmoodi," rääkis siseminister.

"Eesti kindlasti ei hakka lubama seda, et tekib juurde Vene kodanikke. Ja seda just tänases loogikas - kui kodakondsus võetakse, siis on raske uskuda, et ta oleks lojaalne Eestile. Nii, et minu soovitus on, et kui keegi kasvõi mingil pragmaatilisel põhjusel julgeb selle peale mõelda, siis mina isiklikult tegutsen selle nimel, et sellise inimese elamisluba tühistatakse ja ta Eestist välja saadetakse," rõhutas Läänemets.

Eestis elab ligi 63 000 kodakondsuseta inimest.