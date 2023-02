Õppusel Talvelaager osaleb ligi 1300 sõdurit ja kaitseliitlast

Eestis toimub iga-aastane õppus Talvelaager. See on kavandatud kaitseväe, kaitseliidu ja liitlaste kokkuharjutamiseks talvetingimustes. Tänavu talvel osalevad esmakordselt Taani kontingendile kuuluvad tankid Leopard 2 ning ameeriklaste raketikompleksid HIMARS. Prantsusmaa on otsustanud osaleda NATO lahingugrupis mitte enam rotatsiooni korras, vaid alaliselt.

1. brigaadi õppusel Talvelaager osaleb umbes 1300 sõdurit ja kaitseliitlast ning üle 250 sõiduki, neist pooled soomustatud. Briti kopterid Chinook ja Saksa õhuturbehävitajad on samuti kaasatud.

Liitlased osalevad Talvelaagris alates aastast 2017. Esimest korda on Talvelaagris USA suurtükiväeraketisüsteemid HIMARS ja Saksa tankid Leopard 2 A7, mis kuuluvad taanlastele. Taanlaste jaoks on see viimane õppus Eestis enne rotatsiooni lõppu.

"Leopard 2 A7 on ikkagi kõige modernsem tank, mis Eesti pinnal on kunagi opereerinud. Ja on natuke võimekam nii vastase avastamisel kui ka manööverdamisel võrreldes Challenger 2-ga. HIMARS on täna otsese tuletoetusena 1. brigaadi lahingutes sees, toetades meie lahinguid, andes vajadusel täppistuld vastase sihtmärkide pihta," lausus 1. brigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.

50 Prantsuse mägikütti on tulnud Talvelaagrisse külmakraade ära kasutama. Prantsuse kergejalaväe ülesanne on talvetingimustes puhastada teed Taani tankidele, suruda maha punkrid ja tankitõrjerelvad. Kinnisel maastikul peab tank ootama, kuni jalavägi ja pioneerid läbipääsu ohutuks teevad.

"Palju tuleb sõita kolonnis üksteise järel puude vahel. Me sõltume tugevasti jalaväe lähikaitsest. Aga polügoon, kus me praegu harjutame, ei esinda ilmtingimata maastikku, kus tuleb kaitselahingut pidada. Kui tuleb kaitsta Eestit idas, siis seal on rohkem lagedat, mis on sobilik tanki ala," ütles NATO lahingugrupi staabiülem major Nick Bridges.

Sellest aastast osaleb Prantsusmaa nagu Suurbritanniagi NATO lahingugrupis alaliselt.

"Varem käisime siin rotatsiooni korras vaheldumisi taanlastega iga kahe aasta tagant. Nüüd, pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, otsustasime suurendada oma kohalolekut NATO lahingugrupis alaliseks peaaegu 350 sõduriga. Lisandub 100 sõdurit õppuseks Talvelaager," lausus Prantsusmaa suursaadik Eric Lamouroux.

"Mägiküttide brigaad sobib taliõppusteks. NATO lahingugruppi kuuluv Prantsuse kompanii jääb siia peaaegu kolmeks kuuks ja nad osalevad kõigis taliõppustes, mida Eesti pakub," ütles Prantsusmaa kontingendi esindaja kolonelleitnant Jean Bernard Sr.

Transpordikopterit Chinook on viimaste nädalate jooksul nähtud mitmel pool Eesti kohal. Neid kasutatakse varustuse ja sõdurite kiireks veoks pika vahemaa taha. Samas õpivad piloodid tundma maandumis- ja võimalikke tankimiskohti.