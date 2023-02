Läti valitsus saatis 2023. aasta eelarve parlamenti

Läti riigieelarve tuludeks kavandatakse 12,7 ja kuludeks 14,7 miljardit eurot. Mõlemad summad kasvavad rohkem kui kahe miljardi võrra, kuid tervikuna jääb eelarve miinusesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oodata on majanduslangust ja 8,5 protsendini ulatuvat inflatsiooni. Uue koalitsiooni eelistused on julgeolek, haridus, energeetika, konkurentsivõime, elukvaliteet ja tervishoid.

Peaminister Krišjanis Karinš loodab, et tänavune kujuneb majanduse ümberkorraldamise aastaks, millega omakorda haakub teiste valdkondade reform.



"Me suudame tegelda oluliste asjadega, liikuda õiges suunas ja mitte luua iseendale takistusi. See pole ainult koalitsiooni-opositsiooni küsimus, vaid väljakutse kogu ühiskonnale. Muutudes ise tugevamaks, suudame rohkem

ja tugevamalt toetada ka Ukrainat," lausus Karinš.

Tõuseb lasteaia- ja kooliõpetajate palk, tervishoius loodetakse parandada erakorralise meditsiini valdkonna ja kiirabi tööd, suurendada vähiravi võimekust ja kiirendada arsti vastuvõtule pääsemist ning välja õpetada rohkem õdesid.



Läti seimi Ühinenud Nimekirja fraktsiooni esimees Edgars Tavars ütles, et kuigi tervishoiu ja kaitse-eelarve tõus on silmaga näha, tuleb arvestada, et inflatsiooni tõttu on tervishoius palju kallimaks muutunud, eelkõige ravimid ja elekter.

Kuigi uue koalitsiooni kõiki eelistusi ei jõutud veel eelarvesse panna, määratleb täna valitsuse heakskiidu saanud dokument ka järgnevate aastate suuremad investeeringud.

Nii plaanitakse kuni 2025. aastani soetada 600 miljoni euro eest õhutõrjesüsteeme ja 166 miljoni eest tulekustus- ja päästesõidukeid.

Seimis algavad nüüd arutelud, eelarve vastuvõtuni parlamendis võib kuluda kuni kuu. Valimistejärgsel aastal saab Läti juba tavapäraselt eelarve hiljem, sest lahkuv valitsus ei kirjuta uuele eelistusi ette.