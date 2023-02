Saksa petitsioon kutsub Scholzi üles vahendama rahuläbirääkimisi

Ajaleht The Times kirjutab, et ligi 280 000 sakslast on juba alla kirjutanud palvekirjale, milles kutsutakse valitsust üles vahendama rahuläbirääkimisi Venemaa ja Ukraina vahel. Petitsioonile andis allkirja ka endine kõrge sõjaväelane ja Angela Merkeli nõunik Erich Vad.