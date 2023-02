Kannik: Ukraina toetamisel on vaja kiiremini tegutseda

Kui varem seisis Ukraina armeele tankide saatmine Saksamaa kõhkluste taga, siis nüüd peab Berliin ise partnereid veenma, et kõik, kes nende toodetud Leoparde saata lubasid, seda teeks, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Julgeolekuekspert Indrek Kannik nentis, et Scholzil on osaliselt õigus ja relvasaadetised Ukrainale võiks tõepoolest kiiremini kohale jõuda.

Kantsler Scholzi kõne Müncheni julgeolekukonverentsil keskendus vajadusele seista Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina selja taga ja teda toetada.

"See hõlmab ka seda, et kõik, kes saavad saata selliseid tanke, seda nüüd ka päriselt teeksid. Kaitseminister Boris Pistorius, välisminister Annalena Baerbock ja mina oleme siin, Münchenis tegemas ka intensiivset kampaaniat selle heaks. Me teeme, mida Saksamaa saab teha, et meie partneritel seda otsust lihtsam teha oleks," kõneles Scholz.

Ehk kui kuu aja eest utsitasid mitmed Euroopa riigid Saksamaad, et viimane saadaks ukrainlastele moodsaid Leopardi tanke ja lubaks tootjamaana teistel riikidel saata ka nende relvastuses olevaid Saksa päritolu tanke, siis nüüd on asjad justkui teistpidi. Scholz lisas, et Saksamaa võib partnerite otsuseid igati toetada – nii ukrainlaste väljaõppe korraldamise kui ka varustuse ja logistilise abiga. Vastates küsimusele, miks olukord selline on, kus Saksamaa nüüd teisi veenab, ütles Scholz, et seda peab ka ta ise teistelt küsima minema.

"Eriti nendelt, kes mind nii väga tagant kihutasid, et ma käituks mingil kindlal moel. Ja ma lihtsalt kordan, ainuke strateegia, kuidas saab ühtne olla, on selline, kus sa ei tee midagi ainult iseenda jaoks, vaid kus sa arutad seda oma sõprade ja partneritega. Ja seda me ka tegime," vastas kantsler.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik ütles, et Saksamaal on Ukraina sõjaline toetamine arvestatav sisepoliitiline teema ja nii opositsioon kui ka valitsuskoalitsiooni kuuluvad rohelised on Scholzi ja sotsiaaldemokraate kritiseerinud Ukraina väheses toetamises. Samas ei ole kantsleri märkused ainult sisepoliitiline mäng.

"Osaliselt on Scholzil kindlasti õigus, sest mitmed riigid, kellel Leopardi tanke on olemas, samu tanke, mis sakslastel, venitavad oma otsusega või on andnud vähem. Näiteks Soome on üks selline riik, kes siiamaani pole oma otsust langetanud. Portugal on andnud vähem kui sakslased lootsid, Hispaania on andnud võib-olla vähem kui sakslased lootsid ja usuti," kommenteeris Kannik.

Ta lisas, et Ukraina toetamisel on tõepoolest vaja kiiremini tegutseda. "Protsessid venivad, aga tegelikult Ukraina seisukohalt oleks oluline, et need ei veniks, et Ukraina selle lubatud relvastuse võimalikult ruttu kätte saaks ja see võimaldaks tal ikkagi kevad-suvel loodetavasti omakorda vasturünnakutele asuda," ütles Kannik.