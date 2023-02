Hanso: rahulolematute hääled hakkavad Türgis järjest rohkem läbi kostma

Võimsast maavärinast Türgis ja Süürias on möödas nädal, praeguseks on hukkunute arv lähenemas 40 000-le ja prognoositakse 50 000 hukkunut.

Hanso sõnul on iga päevaga hakanud üha enam tunduma, et Türgi võimud pole maavärina tagajärgedega hästi hakkama saanud.

"Internetist küll kustutatakse tsensorite poolt postitusi ja videoid ja säutse selle kohta. Aga rahulolematute hääled hakkavad järjest rohke läbi kostma. Teema on läinud palju laiemaks. Üks on see, kuidas kriisiabi antakse, aga teiseks otsitakse juurpõhjusi, miks nii palju hooneid Türgis kannatada sai," ütles ta.

Türgis on tõusnud fookusesse ebaseaduslikult ehitatud hooned, mis on tagantjärele seadustatud. Ainuüksi ühes provintsis sai aastal 2018 tagantjärele seadustatud nõndaviisi 144 000 hoonet, ütles Hanso.

"Küsimusi tekitab, miks sai nii suur katastroof aset leida tänapäeva Türgis. Hoonete standardid ei olnud piisavad," lisas ta.

Nädalavahetusel teatasid Saksa ja Austria päästetöötajad, et halvenenud julgeolekuolukorra pärast nemad ajutiselt tööd ei jätka. Eesti päästetöötajad loobusid töötamast öösiti.

Hanso sõnul ongi Türgi elanikkond väga relvastatud, konkreetsete jõukude puhul on aga tõenäoliselt tegu kohalike türklaste ja kurdidega, keda häirib, et Süüria pagulased saavad osa saabunud abist endale.

"Praegu on konkurents joogiveele, telkidele, peavarjule, kütustele, generaatorite järele ja kohalikud arvavad, et neil on selleks suurem õigus kui Süüria pagulastel, keda seal piirkonnas on sadu tuhandeid või isegi miljoneid. Rünnatud on ka ajakirjanikke, sest inimesed on väga närvis," lausus ta.

Võimaliku mõju kohta poliitilisele elule ja lähenevatele valimistele märkis Hanso, et prognoosida on väga keeruline.

"Türgis hinnatakse maavärina kahjuks umbes 85 miljardit USA dollarit. Sõltub, kuidas Türgi valitsus suudab majad ja taristu üles ehitada aastaga, nagu nad on lubanud. Türgi poliitika on väga turbulentne niigi ja see maavärin toob sinna lisaks täiesti uue dünaamika ja uusi pöördeid. Mina ennustada ei julge. Pinged kasvavad iga päevaga ja mida need kaasa toovad, raske öelda," lausus Hanso.