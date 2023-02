Eesti päästjad Türgis öösiti rahutu olukorra tõttu enam tööd ei tee

Eesti päästemeeskonna staabijuhi asetätija Erkki Põld ütles ERR-ile, et Eesti päästjad on saanud oma tööd jätkata. "Eesti päästemeeskonnal läheb üsna töiselt. Tööd on palju," kinnitas ta.

Siiski on tulnud teha mõningaid muudatusi oma tegevuses.

"Julgeolekuolukorra vaatest me tegelikult järjepidevalt hindame riske ja tänaseks me oleme lõpetanud öösiti töötamise, sest kohalikud inimesed on üsna meeleheitel ja osad nendest enam ei kontrolli ennast. Vastavalt tavadele on kohalike jaoks väga oluline pesta hukkunu puhtaks ja maha matta, aga kuna väga paljudes hoonetes, mis on varisenud, on palju hukkunuid, siis inimesed ei saa rahu ja nad on üsna meeleheitel ja see mõjutab inimeste käitumist ja inimesed püüavad abi saada. On ka selliseid, kes kasutavad praegust olukorda ära enda tarbeks," rääkis Põld.

"Aga meie hinnangul meile praegu täiendavat ohtu ei ole. Türgi sõjaväepolitsei turvab ka meie baaslaagrit. Aga öösiti me enam tööd ei tee just antud põhjustel," lisas ta.

Eesti päästemeeskonna staabijuht Toomas Kääparin ütles, et ka Eesti päästjad kuulsid reede õhtul tööle minnes pauke ning nägid relvastatud inimesi. Otsest ohtu siiski ei olnud. "Aga me turvalisuse huvides lõpetasime oma töö selleks õhtuks ja tulime baasi. Jätkasime päästetöid hommikul," lisas ta.

Kääparini sõnul on Antakya eeslinn, kus Eesti päästjad tegutsevad, sisuliselt purunenud. Ellujäänuid Eesti päästjad varingutest leidnud ei ole. "Tulime varingute alt inimesi päästma. Paraku Eesti meeskond elusalt ühtegi kannatanut kätte ei ole saanud, aga oleme omandanud hindamatuid kogemusi."

Eesti päästjad peaks praeguste plaanide järgi tagasi koju saabuma tuleva nädala teisipäeva õhtul. Kääparini sõnul on Eesti päästjate missiooni päeva võrra pikendatud, sest algselt pidid nad koju naasma esmaspäeva õhtul.

"Türklased pole veel öelnud, et päästefaas lõpeb, küll aga Eesti varingupääste meeskonna võimekus olla iseseisev ehk saada ise hakkama oma toidu ja joogi ja kõikide muude vahenditega on seitse päeva," ütles Kääparin.

Austria ja Saksa päästetöötajad teatasid, et peatasid laupäeval ajutiselt päästeoperatsioonid Türgi maavärina aladel halvenenud julgeolekuolukorra pärast. Austria kolonelleitnandi Pierre Kugelweisi sõnul on Türgis kasvanud grupeeringute vaheline vägivald, mille tõttu ei olnud päästjatel täielikult ohutu oma tööd teha.