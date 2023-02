Austria ja Saksa päästjad peatasid ajutiselt ohuolukorra tõttu päästetööd Türgis

Austria kolonelleitnandi Pierre Kugelweisi sõnul on Türgis kasvanud grupeeringute vaheline vägivald, vahendas Reuters.

Austria kaitseministeeriumi pressiesindaja Michael Bauer ütles, et armee peatas päästetööd laupäeval lühikeseks ajaks ning naasid tööle, kui Türgi armee võttis nende turvamise enda peale.

Laupäeval peatasid oma tööd maavärinapiirkonnas ka kaks Saksamaa abiorganisatsiooni. Ka nemad viitasid julgeolekuprobleemidele ning teadetele erinevate grupeeringute kokkupõrgete ning tulistamiste kohta. Abiorganisatsioonid lubasid tööle naasta, kui Türgi tsiviilkaitseagentuur olukorra ohutuks nimetab.

Šveits teatas, et jälgib julgeolekuolukorda Hatays ning on suurendanud turvameetmeid.

Ka uudisteagentuur AFP teatas vägivaldsetest kokkupõrgetest tundmatute grupeeringute vahel.

Türgi võimud pole rahutusi kommenteerinud. President Reccep Tayyip Erdogan kommenteeris laupäeval üldist julgeolekuolukorda, öeldes, et välja on kuulutatud eriolukord ja on teateid rüüstamistest. Erdogan lubas rüüstajaid ja teisi kurjategijaid, kes maavärinast laastatud aladel tegutsevad, karmilt karistada.

Kugelweisi kinnitusel ei ole Austria päästjaid rünnatud. Türki on appi läinud umbes 80 Austria relvajõudude päästetöötajat.

Türgit ja Süüriat tabanud maavärina hukkunute arv on tõusnud üle 24 000.