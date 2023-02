Autorendifirmad on trahvinud kümneid klientidest roolijoodikuid

"CityBeel on joobes juhtimise osas nulltolerants, mis tähendab, et joobes juht kaotab ligipääsu eluks ajaks CityBee rakendusele ja on kohustatud maksma 2000 eurot trahvi lisaks politsei poolt määratud trahvile. Samuti kaotavad juhtimisõiguse juhid, kes korduvalt ületavad piirkiirust ega võta hoiatusi kuulda, või annavad enda konto kasutada kolmandatele isikutele," ütles CityBee Eesti juht Egert Kivisaar ERR-ile.

CityBee esindaja teatel on selline karistus ettevõttes kehtinud alates turule sisenemisest ning 2022. aastal määrati trahv kõigile 15 juhile, kelle politsei oli purjuspäi roolist tabanud. Trahvimäärad on kirjas CityBee kasutustingimustes, millega kasutajad peavad nõustuma kasutajakontot luues.

Sama rääkis ütles Bolt Drive Eesti juht Henriko Aer: "Boltil on nulltolerants joobes juhtimise, kiiruse ületamise ja kolmandatele isikutele auto rentimise osas. Kui politsei tabab joobes juhi, eemaldame ta platvormilt ja juhti ootab ees 2000 euro suurune leppetrahv. Kui autoga juhtub õnnetus, siis joobeseisundis ei kehti ka kindlustus, mis tähendab, et juht peab lisaks trahvile isiklikult tasuma ka kõikide muude kahjude, näiteks auto paranduse eest."

Küsimusele, kui palju on Bolt tabatud roolijoodikutele leppetrahve määranud, vastas ettevõtte pressiesindaja, et kümnetele.

Reidil tabatud roolijoodikutest pooled olid rendiauto roolis

Eelmisel nädalavahetusel korraldatud politseireidi käigus avastati rendisõidukite roolist üle kahe korra sagedamini joobes juhte kui kõigi juhtide hulgast keskmiselt.

Kontrollitud rohkem kui 500 juhist 111 olid rendisõiduki roolis. Joobekahtlusega juhte leiti 14, neist pooled kasutasid rendisõidukit. Seega oli kõigi juhtide hulgast avastatud joobekahtlusega juhtide osakaal 2,8 protsenti, rendisõidukite juhtide hulgas oli sama näitaja 6,3 protsenti. See tähendab, et kontrollitud rendisõiduki juhtidest iga 16. oli tol päeval joobekahtlusega.

CityBee esitatud andmete kohaselt kontrolliti 10. veebruaril toimunud politsei- ja piirivalveameti, CityBee ja Bolti ühisreidi käigus 30 CityBee sõidukit, millest kolme sõiduki juhid olid alkoholi- ja kahe juhid narkojoobes, üks juht sõitis lubadeta, üks põgenes ja ühe sõiduki roolis oli kolmas isik. Ühest autost leiti ka narkootilisi aineid.

Politsei puhumisreidil. Autor/allikas: ERR

Ettevõtte juhi Kivisaare väitel paneb rikkumisi toime siiski väga väike osa nende klientidest: "Kui vaadata statistikat, siis alla 0,5 protsenti selle päeva CityBee sõitudest lõppes liiklusrikkumisega. Suurem osa CityBee kasutajatest on kohusetruud ja vastutustundlikud ning peavad kinni lubatud sõidutingimustest. Seetõttu on kahetsusväärne, et meedias on loodud pilt justkui rendisõidukite kasutajad rikuvad liiklusreegleid rohkem, kui nii-öelda tavasõitjad."

Kivisaare sõnul registreeriti 2022. aastal kokku 15 CityBee sõidukiga joobes juhtimist, mis kogu sõitudest moodustas vaid 0,006 protsenti.

Kivisaar: roolijoodikuid avastati nii palju tänu CityBee edastatud infole

CityBee Eesti juht tõi oma kommentaaris esile, et nii suure hulga joobekahtlusega juhtide tabamiseni viis ettevõtte enda info, mis politseile edastati.

"Reidi läbiviimisel jälgib CityBee töötaja kahtlaselt liiklevaid sõidukeid – selleks oleme sõidukitesse paigaldanud andurid. Kahtluse põhjuseks võib olla ebatavaline broneering, marsruut või korduv piirkiiruse ületamine. Kui oleme märganud midagi ebatavalist, siis edastame sõiduki andmed politseile, mille peale nemad lähevad sõidukit kontrollima. Tegemist on nii-öelda sihtotsinguga, mistõttu tuvastatakse liiklusrikkumisi rohkem kui tavapärase liikluskontrolli korral," selgitas Kivisaar. Lisaks toimus reid nii-öelda kõige magusamal ajal ehk reede ööl vastu laupäeva.

"Politseiga koostöös reidi läbiviimise eesmärk on tuvastada joobes juhid ning seeläbi anda selge signaal kõikidele sõidukiteenuse kasutajatele, et rendiautodega tuleb käituda täpselt sama liikluskuulekalt kui enda isikliku autoga.," rõhutas Kivisaar.

Rendiautodes on liikluskäitumist jälgivad andurid

CityBee Eesti juhi sõnul on inimeste ohutumale sõidule julgustamine ja liikluskultuuri parendamine ettevõtte pikaajaline eesmärk ning seetõttu on kõikides CityBee sõidukites andurid, mis jälgivad sõidukite marsruute ning piirkiirusest kinnipidamist.

"Süsteem jälgib kõiki sõite ning normist kõrvale kaldumisel saadetakse koheselt juhile hoiatus. Meie kogemusel on meede tõhus, kuna enam kui pooled piirkiiruse rikkujad vähendavad kiirust kohe pärast hoiatamist," kirjeldas Kivisaar.

Sama rääkis ka Bolt Drive Eesti juht Aer: "Suhtume liiklusohutusse täie tõsidusega ja oleme välja töötanud mitmeid lahendusi, mis aitavad juhtide liikluskäitumist parandada. Ohtliku liikluskäitumise tuvastamiseks on meil paigas mitmed turvameetmed ja jälgimisseadmed, mis aitavad tuvastada ohtlikku liikluskäitumist ja vajadusel saame inimesi platvormilt eemaldada."

Lisaks on Bolt võtnud kasutusele automaatse näotuvastuskontrolli, mis palub aeg-ajalt juhtidel teha endast enne autorooli istumist pilt. "Nii saame aidata tagada, et autot juhib inimene, kes ka auto rentinud on," märkis Aer.

Samuti on ettevõte seadistanud oma rakendusse nädalavahetusteks teavitused, mis meenutavad inimestele, et joobes olekus ei tohi autoga sõita ning soovitab võtta takso. "Kuna näeme, et probleem on tõsine, siis jätkame politseiga selliste reidide korraldamist ning oma klientide harimist," lubas Aer.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles, et politsei alustas tihedamat koostööd rendifirmadega eelmisel suvel, kui teema tugevamalt päevakorda tõusis.