Florida kuberner Ron DeSantis on tõusmas USA vabariiklaste etteotsa

USA eelmine president Donald Trump ja endine ÜRO suursaadik Nikki Haley on seni ainsad tuntud vabariiklased, kes kavatsevad kindlalt 2024. aasta presidendivalimistel kandideerida. Samas on hiljutiste küsitluste etteotsa tõusmas hoopis keegi kolmas, kes võib kandideerimisotsuse teha alles suvel – Florida kuberner Ron DeSantis.

Poliitikavaatlejad nõustuvad, et sügiseste vahevalimiste ainuke punane laine oli Florida osariigis, kus vabariiklasest kuberner Ron DeSantis võitis ülekaalukalt järgmise ametiaja. See on aina rohkem kasvatanud arutelusid, et temast võiks saada vabariiklaste kandidaat 2024. aasta presidendivalimistel.

"Ta on peale Donald Trumpi vabariiklaste lemmikkandidaat. Terve hulk miljardäre on tema kampaaniasse palju raha süstinud. Tema kasutuses on rohkem kui 90 miljonit dollarit," ütles CBS-i uudiste Florida korrespondent Jim DeFede.

DeSantise toetus on Floridas järjekindlalt üle 50 protsendi. Sealhulgas on ta suutnud vabariiklaste poole pöörata maakondi, kus varem valiti pigem demokraate. Selle edu valemiks peetakse peamiselt koroonaviirusega seotud poliitikat. Florida oli üks esimesi osariike, mis loobus piirangutest. Samuti oli DeSantis vastu maski- ja vaktsiinikohustusele.

"Nägite, kuidas vabadus kõikjal närbus. Võitlesime Floridas selle vastu," sõnas DeSantis.

Tihti on DeSantise otsused pälvinud korraga nii toetust kui ka kriitikat, näiteks seoses abordipiirangute, immigratsioonipoliitika või haridussüsteemiga. Ta on keelanud Florida algklassides kõik soolise identiteediga seotud õpingud ja koolides teatud rassiarutelud.

"Florida kodanikud soovivad, et koolisüsteem hariks, mitte indoktrineeriks lapsi," ütles DeSantis.

Osad poliitikavaatlejad on nimetanud DeSantist parema hariduse ja töökogemusega Trumpiks. Ta on lõpetanud Yale'i ja Harvardi ülikoolid, teeninud mereväes ja olnud esindajatekoja liige. CBS-i uudiste poliitikatoimetaja Fin Gomezi sõnul peab Trump DeSantist oma suurimaks konkurendiks, mille tõestuseks on juba lennanud kriitikanooled ja terav hüüdnimi: Ron DeSanctimonious.

Samuti seisab Trumpi kampaania silmitsi oluliste katsumustega.

"Me pole 2016. aastas. Olukord on teistsugune. Donald Trump on teistsugune pärast 6. jaanuari sündmusi, vahevalimiste pettumust ja kahe tagandamisega presidendiametit," ütles CBS-i uudiste poliitikatoimetaja Fin Gomez.

Samas ei pruugi ka DeSantis olla üleriigiliselt nii edukas kui praegu arvatakse. Jim DeFede sõnul sõltub palju sellest, kes on vabariiklaste teised presidendikandidaadid. Mõõdukad valijad võivad pigem kalduda endise asepresidendi Mike Pence'i, välisministri Mike Pompeo või ÜRO suursaadiku Nikki Haley poole.

"Milline on olukord siis, kui DeSantis läheb Iowa või New Hampshire'i debatis vastamisi kuue, seitsme või kaheksa vabariiklasega, kes kõik teda ründavad?" küsis DeFede.

DeFede arvab, et DeSantis võib presidendiks kandideerimisest teatada suvel.