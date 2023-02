Ida-Virumaa keskhaigla on muutunud tööandjana atraktiivsemaks

Selleks, et meelitada praktikale ja tööle õdesid ja arste, on Ida-Virumaa keskhaigla uude korpusse planeeritud koolitusruumid ja ööbimiskohad.

Ida-Virumaa keskhaigla on viimastel aastatel nii arst-residentidele kui ka arsti- ja õendusõppe tudengitele muutunud aina atraktiivsemaks. Põhjuseks on lisaks enesetäiendamisvõimalustele ka haigla pidev uuenemine, ütles Virumaa suurima raviasutuse juht Tarmo Tohver.

"On loodud sellised tingimused, mis meeldivad tudengitele. Palju on meile tulnud abiarste, kes on 4. ja 5. kursuse tudengid, ja lisaks on õnnestunud residentuuri baasi suurendada. See käib meil Tartu Ülikooliga koostöös," sõnas Tohver.

11,2 miljonit eurot maksma mineva Ida-Virumaa keskhaigla G-korpuse renoveerimistööd lõpevad sügisel, kuid esimene osa, kus sees ka ööbimisruumid, peaks valmima juba kevadel. Just kohapealsete majutusvõimalustega tahetakse haiglat ka kaugemal elavatele töötajatele ja praktikantidele atraktiivsemaks muuta.

"Praegu on meil umbes 200 arsti tööl ja umbes 60 neist käib siia väljastpoolt maakonda, see on lihtsalt tänapäeva normaalsus, aga oluline põhjus, miks nad siin käivad, on see, et nad saavad end teostada, ning selle teostamise jaoks ongi vaja neid tingimusi luua," lausus Tarmo Tohver.

Selleks, et praeguste arstide ja õdede koormust vähendada, oleks Ida-Viru keskhaiglal tööd pakkuda pea poolesajale meditsiinitöötajale.

Ida-Viru keskhaigla teenindab 150 000 elanikuga piirkonda ning annab tööd enam kui 1200 töötajale.