Vastlapäevaks valmistuvad nii kohvikud kui ka pagarikojad

Põlvas asuva kodukohviku Tillu väikeses köögis käis esmaspäeval kibekiire töö, sest teisipäevaks oli vaja valmis küpsetada ligi 1000 kuklit ja vahukoorega kaunistada eriilmelised vastlakuklid.

"Vaht on meil 100 protsenti Eesti rõõskkoor. Ajame selle rõõmsalt vahtu ja siis teeme erinevaid lisandeid sinna juurde – kas klassikalist vahukoorekuklit, siis teeme moosiga vahukoorekuklit ja sel aastal on meil ekstra vahukukkel, sest Eesti vabariigi aastapäev on vastlapäevaga hästi lähestikku ja siis otsustasime, et teeme vastlakukli Elagu Eesti, mille vahukoor on sinine, must ja valge," selgitas Tillu kohviku perenaine Eve Veski.

Suuremas kondiitritsehhis Lõuna Pagarid oli vastlapäeva eel tööle kutsutud tavapärasest rohkem töötajaid, sest valmistada tuli ligikaudu 35 000 vastlakuklit.

"Kaas tuleb ära võtta, siis täidame neid vastavalt tellimusele kas moosi ja vahukoorega või lihtsalt vahukoorega," selgitas Lõuna Pagarite juhataja Kaire Kivirähk.

Tema sõnul küsitakse igal aastal ka vegankukleid, kuid kõige rohkem soovitakse ikkagi klassikalist kuklit.

"Kõige rohkem läheb ikka klassikalist kuklit. Maht jaguneb nii, et üks kolmandik teeme moosi ja vahukoorega kuklit ja kaks kolmandikku koorega," ütles Kivirähk.

Kondiitrid nimetavad vastlakuklite tegemist talguteks. "See on selline elevust täis päev, kõigil on hea tuju ja me omakeskis nimetamegi seda talguteks, et meil tulevad vastlatalgud," rääkis Kivirähk.