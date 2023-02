Tsoonidega piletisüsteem võib laieneda Lääne-Virusse, Rapla- ja Läänemaale

Keskus saatis soovitud muudatusi tutvustava kirja ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM). "Me tahtsime sularahapileti hinda tõsta, aga kuna ministri määrus seda ei luba, siis otsustasime vähendada sularaha eest ostetavate piletite hulka," sõnas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk.

Uue süsteemi rakendamisega luuakse nende liinide kasutajatele võimalus kasutada perioodipileteid, mis on kuni 50 protsenti soodsamad kui üksiku sularahapileti ostmine ja e-pileteid, mis on kuni 25 protsenti soodsamad kui üksikud sularahapiletid.

Sularaha eest ostetava pileti hind tõuseb aga teises tsoonis ehk Tallinnas ja Tallinna ümbruses 1.90 eurolt kahele eurole. "Tõstame piletihinda, et inimesed ei ostaks pileteid sularaha eest, vaid kasutaks rohelist kaarti. Nii on kiirem ja see väldib ka seda, et bussijuht saaks vahelt võtta," lausus Nilisk.

Keskus tahtis ka neljandas tsoonis, kus asub näiteks Kose, piletihinda tõsta 3.70 eurolt 3.80 eurole, kuid see ületaks ministri määruses sätestatu ja seetõttu jäi hinnatõus selles piirkonnas ära. Seega palus keskus muuta ka MKM-i määrust, mis määrab avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima hinna, selliseks, et see tuleks kaasa elukalliduse muutustega.

Peamine tsoonidele ülemineku eesmärk on keskuse sõnul piletisüsteemi lihtsustamine. Samuti tahetakse vältida olukorda, et alates 1. aprillist, mil maakonnaliinidel ja avalikel kaugliinidel Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal ei ole enam võimalik pileteid müüa, kuna hinnatabelid ei toimi ning toimimise taastamise kohta ei ole keskusele antud ühtegi garantiid ega tähtaega, hakkaks kehtima nullpilet.

"Kui muudame sõiduplaane, siis olemasolevasse süsteemi uued hinnad kaasa ei tule. Siis on nendes piirkondades sõitmine süsteemi puuduste tõttu tasuta ja seda me tahame vältida. Tahame juhtida MKM-i tähelepanu, et riigi süsteemid ei tööta," selgitas Nilisk.

Kui tsoonitariife ei peaks olema võimalik kehtestada selle aasta jooksul, siis prognoosib keskus piletitulu vähenemise kogusummaks 233 941 eurot.