Karis Putini kõnest: Stalinile see meeldiks

"Kui keegi võis veel mõelda, et Venemaa oleks ehk lähiajal huvitatud rahust, siis mõelgu uuesti," kirjutas Karis sotsiaalmeedias.

"Tänane kõne tegi selgeks, et Moskva eesmärgid ei ole muutunud, ta on valmis pikaks vastasseisuks läänega ning ei kavatse taluda siseriiklikku rahulolematust," jätkas Eesti riigipea.

"Stalin naeraks oma hauas," lõpetas Karis oma postituse.

If anyone was thinking #Russia is interested in peace any time soon then think again. Today's speech made it clear - Moscow's aims are unchanged, they are ready for a long&hostile confrontation with the West&will not tolerate internal dissent. Stalin must have smiled in his grave