Ukraina saadab Eestisse vaatamiseks Vene tanki

"Vaba maailm lõi tankikoalitsiooni, et aidata Ukrainal see sõda võita. Lähiajal me loodame partneritelt saada esimesed tankid koos väljaõpetatud Ukraina meeskondadega," teatas Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov sotsiaalmeedias ja lisas, et kolmapäeval saabusid Euroopa Liitu ja NATO-sse neli Vene tanki.

"24. veebruaril näevad nelja riigi – Saksamaa, Leedu, Läti ja Eesti – kodanikud üheaegselt, et Vene tankid saavad siseneda Euroopasse läbi Ukraina üksnes muuseumiesemetena," kirjutas Reznikov.

Eelmise aasta suvel olid esimesed niisugused tankinäitused Poolas ja Tšehhis.

"See peaks olema ka märk venelastele. Eurooplased näevad lähedalt nende tõelist palet. Nägu, mis põhjustas varem täielikku hirmu ning nüüd üha enam põhjustab lihtsalt vastikustunnet ja põlgust," kirjutas Reznikov.

"Üha rohkem eurooplasi veendub, et Venemaa saab ja tuleb alistada lahinguväljal ning seda on parem teha praegu Ukrainas selle asemel, et hiljem tuleks vaenlane peatada nende enda kodu lähedal," lisas ta.

Eesti kaitseministeeriumi teatel tuuakse Vene 72-T tank Eestisse koostöös Ukraina kolleegidega. Enne, kui tank pannakse välja Eesti Sõjamuuseumisse, näidatakse purustatud masinat erinevates linnades.