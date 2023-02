Lotman: purustatud Vene tank on ka meie trofee

Semiootik ja riigikogu liige Mihhail Lotman (Isamaa) leiab, et Tallinna Vabaduse väljakule toodud Ukrainas purustatud Vene tank on mõnes mõttes ka Eesti sõjatrofee ning me ei peaks kuulama neid, kes näevad selles venelaste traagikat.

"Purustatud Vene tank on seal selleks, et siia ei tuleks terve tank. See on meenutuseks sellest, mis käib praegu Ukrainas. See on meie sõda ja see on ka meie trofee, sest osa neid tanke, mis purustati Kiievi lähedal, olid purustatud Javelinidega, mida saatis ka Eesti ja seda esimese riigina juba siis, kui lahingud ei olnud veel alanud," rääkis Lotman teisipäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Kommenteerides tanki juurde lilli toovate Venemaa tegevust toetavate inimeste mõttelaadi, ütles Lotman, et psühholoogias tuntakse seda nähtusena, kui on pidev soov olla solvatud ja seda kuidagi välja elada. "Kahjuks on see praegu iseloomulik vene kultuurile üldse – kui ma vaatan seda, mis toimub Venemaal. Ja need venelased, kes toovad lilli siin Eestis, on lihtsalt osake sellest Vene maailmast. Me ei ole midagi valesti teinud selle tankiga – see on väga õige ja õiglane meeldetuletus nii eestlastele kui venelastele," leidis Lotman.

Ta tunnistas, et väljendas ühes väitluses ka "üsna jämedalt", kui ütles tanki juurde toodavate lillede kohta, et "need on pärjad purunenud kondoomile".

"Nad nutavad seal taga oma purunenud impeeriumi armeed," lisas Lotman.

Tema sõnul ei peaks Eesti hakkama oma otsust kellelegi seletama, sest kui seda teha, siis tekib vastureaktsioon.

Lotman viitas ka Postimehe ajakirjanikule, kes olevat kirjutanud, et tunneb kaasa nendele emadele, kelle lapsed tankis võisid hukkuda. "Aga need Vene emad saatsid neid oma lapsi tapma ukrainlasi ja siis nad ei olnud kurvad ega protesteerinud. /---/ Kas mul oli sellest tankistist kahju? Muidugi oli! Sest tal on ka kindlasti perekond Venemaal, kes teda leinab. Aga ta tuli Ukrainasse selleks, et tulistada tankist elumaju. Ma nägin Butšas elumaju, mida oli tankidest tulistatud – lihtsalt kardeti, et neis on Ukraina-meelsed ja igaks juhuks tulistati nende majade akendesse ja ustesse. Ja siis ta sai seal hukka. On mul tast kahju? No natuke ikka on. Kuid mul on palju rohkem kahju nendest, keda ta tappis," rääkis Lotman.

Poliitik tunnistas siiski, et tema arvates ei oleks pidanud tanki demonstreerimist korraldama vahetult enne valimisi.

Ukraina saadetud Vene tanki T-72 vrakk seati Vabaduse platsile 25. veebruaril ning kaitseministeeriumi algse plaani kohaselt pidi seda enne sõjamuuseumisse paigutamist näidatama ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Tallinnasse Vabaduse väljakule jääb tank 2. märtsini.

Tanki juurde on Kremli-meelsed toonud lilli ning väidetavalt on seal toimunud ka konflikte Ukraina toetajate ja vastaste vahel.