Pevkur: räägime tanki eksponeerimise linnadega läbi

"Ei, see ei tulnud üllatusena. Me oleme ju näinud ka varasemalt seda, et Kremli-meelsed püüavad kõikvõimalikul moel näidata, et Putini käitumine on õige," ütles Pevkur vastuseks küsimusele, kas Venemaa toetajate aktsioonid tulid riigile üllatusena.

Tallinnas Vabaduse väljakule paigutatud purustatud Vene tanki T-72 juurde on Kremli-meelsed toonud lilli ning väidetavalt on seal toimunud ka konflikte Ukraina toetajate ja vastaste vahel.

"Eks loomulikult sellised sündmused ja sellised tankid tekitavad emotsioone. Selles pole mingit kahtlust. Aga samas me kõik mõistame, kui palju Ukraina vajab toetust ja kahjuks ka kui palju tsiviilisikuid on surnud ja kannatada saanud, kui paljud on Venemaale küüditatud," lisas ta. "See, et seda ka kohalikud Kremli ja Putini toetajad on ära kasutanud, on näha ka teistes linnades. Sarnaselt on ju ka Berliinis ja Lätis-Leedus püütud pingeid üles kruvida," tõdes kaitseminister.

Pevkuri sõnul on tankivraki eksponeerimine mõeldud toetusaktsioonina Ukrainale ning tõestusena, et ka väiksem saab suuremale vastu. Algatus purustatud Vene tanki rahvale vaatamiseks väljapanemine tuli Ukrainalt, märkis minister.

Teistesse linnadesse saatmine otsustatakse koostöös

Viitele kaitseministeeriumi plaanide kohta näidata tanki ka teistes Eesti linnades, sealhulgas ka Narvas, vastas Pevkur, et see räägitakse veel omavalitsusjuhtidega läbi.

"Me oleme erinevate linnadega ühenduses ja püüame täna teha otsuse, kuidas me edasi liigume. /---/ Püüame praegu rääkida erinevate linnade ja linnapeadega, et mis see nende seisukoht on. Loomulikult ilma omavalitsuse kokkuleppeta me [tanki sinna] ei vii. Kui omavalitsused ei soovi, siis me transpordime selle tanki sõjamuuseumisse teise Nõukogude tanki kõrvale. Aga me teeme selle otsuse, kui oleme omavalitsustega ära rääkinud," kinnitas Pevkur.

Pevkur saatis 23. veebruaril omavalitsusjuhtidele kirja, kus selgitab, et ministeerium soovib väljapanekut eksponeerida alates 25. veebruarist kuni märtsi lõpuni eri linnades üle kogu Eesti. Seda soovitakse eksponeerida lisaks Tallinnale ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus.

Ministri sõnul on ta saanud taotlusi veel ka teistest linnadest, kes sooviks tanki seal näidata: "Näiteks täna tuli taotlus Valgast, et nemad väga tahaks seda tanki oma sõjamuuseumis eksponeerida."

Narva on aga hakanud kahtlema, lisas ta. "Jah, olen Narva linnapeaga rääkinud ja kui ta alguses oli seda meelt, et väga mõistlik oleks inimestele näidata Ukrainas toimuva tagajärgi, siis praegu on ta kõhklevam. Nii et me püüame täna mingi seisukoha võtta, kuidas me edasi liigume," märkis kaitseminister.

Praegu on tank Tallinnas Vabaduse väljakul ja jääb sinna 2. märtsini.