Sõjamuuseumi direktor: Vene tanki juurde ei sobi lilli tuua

Tegu ei ole mälestusobjektiga, nagu ei ole ka Narvas teisaldatud T-34 tank, mis juba praegu sõjamuuseumis viibib, ütles Lill. "Selgitame pidevalt külastajatele, et lillede toomine ei ole sobilik ja inimesed, kes seda teevad, peaksid tõsiselt järele mõtlema, mida see tähendab," lisas sõjamuuseumi direktor kaitseministeeriumi pressiteenistuse vahendusel.

"See, et näeme sõja mõjusid oma linnaruumis, on kindlasti emotsionaalselt häiriv. Kuid tahame, et väljapaneku sõnum oleks kõigile üks: me ei soovi sõda ja selle hävitustööd ei oma territooriumile ega kusagil mujal," märkis Lill.

Lille sõnul näitab tank ilmekalt, et Venemaa on võidetav, kui Ukrainal on olemas selleks vajalikud relvad ja tahe. Samas sümboliseerib see tank ka Vene agressori sõjapidamist ja mentaliteeti 21. sajandil ning inimlikke kannatusi, mida Ukraina rahvas on pidanud läbi elama selleks, et hoida oma vabadust.

"Üks, mida me praegu ei peaks tegema, on aga hakata endas kahtlema – äkki ei ole vaja, liiga ärritav, ebamugav – see kõik on praegu paraku kasulik ainult Venemaa propagandale, sest reaalsus, mida ukrainlased täna läbi elama peavad, on kordades hullem. Iga päev. Eksponeerime tanki koostöös omavalitsustega ja viime ta lõpuks sõjamuuseumisse Viimsis," lubas Lill.

Ukraina suursaadiku Marjana Betsa sõnul on Ukraina kaitsjate puruks lastud Vene tank Ukraina vastupanu sümbol Vene sissetungijatele. "Venemaa tappis ja tapab jätkuvalt tuhandeid süütuid Ukraina tsiviilisikuid, sealhulgas naisi ja lapsi, põhjustades meile kõigile tohutuid kannatusi. Tanki eksponeerimisega tahame näidata Venemaa agressiooni kohutavat palet ja hinda, mida Ukraina maksab. Kui Venemaa ei saa praegu lüüa, jätkab ta oma agressiooni teistes riikides. Hindame väga Eesti tugevat ja vankumatut toetust võitluses Vene agressori vastu," ütles Betsa pressiteate vahendusel.

Alates Venemaa kallaletungist Ukrainale eelmisel aastal on agressori väed Ukraina andmeil toime pannud vähemalt 70 180 sõjakuritegu ja agressioonikuritegu. Muuhulgas on tapetud 9576 tsiviilisikut, kellest 461 oli lapsed. Lisaks on sõjas haavata saanud 12 742 tsiviilisikut, sealhulgas 923 last. Küüditatud on 16 207 Ukraina last.

Ukraina saadetud Vene tanki T-72 vrakk seati Vabaduse platsile 25. veebruaril ning kaitseministeeriumi algse plaani kohaselt pidi seda enne sõjamuuseumisse paigutamist näidatama ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Tallinnasse Vabaduse väljakule jääb tank 2. märtsini.

Tanki juurde on Kremli-meelsed toonud lilli ning väidetavalt on seal toimunud ka konflikte Ukraina toetajate ja vastaste vahel.

Sõjamuuseumi direktori sõnul on tanki eksponeerimine pikalt plaanitud projekt, mille ettevalmistamisel on arvestatud riskidega ja suheldud erinevate julgeolekuametkondadega. Kogu väljapaneku vältel on korraldatud ööpäevaringne mehitatud valve. Samasugune väljapanek toimub ka Lätis, Leedus ja Saksamaal.