Hiina kõrge poliitik kinnitas tihedaid suhteid Venemaaga

Wang kinnitas Venemaa režiimi liidrile, et kahe riigi suhted muutuvad üha tihedamaks ning kolmandatel riikidel ei ole sõnaõigust, kuidas Venemaa ja Hiina omavahel suhtlevad.

Wang lisas, et kaks riiki on suutnud taluda survet, mille tekitab pidevalt muutuv rahvusvaheline olukord.

"Soovime taas rõhutada, et Venemaa ja Hiina laiaulatuslik strateegiline partnerlus pole olnud kunagi suunatud kolmandate osapoolte vastu ning päris kindlasti ei saa see olla ühegi kolmanda osapoole sekkumise ja provokatsiooni sihtmärk. Veelgi enam, me ei jää kolmandate osapoolte sunni ja surve alla," kõneles Wang Yi.

Putin avaldas heameelt, et Hiina peasekretär Xi Jinping sõidab peagi Moskvasse visiidile.