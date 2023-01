Asjatundjate hinnangul ei saa Hiina Venemaale selga pöörata

Sel nädalal ilmunud Financial Times kirjutab, et Hiina on ümber hindamas suhteid Venemaaga ning agressioon Ukraina vastu vähendab Venemaa mõju maailmas ja kaalukust Hiina liitlasena. Autorid viitavad diplomaatidele ja Hiina ametiisikutele, kes pole rahul Venemaa liidri Vladimir Putiniga. Artiklist lähtuvalt küsis "Aktuaalne kaamera" Eesti Aasia-ekspertidelt, kas Hiina võiks Venemaast kui liitlasest distantseeruda.

"Olgugi, et need kaks riiki ei ole omavahel liitlased, mingit liidulepingut sõlmitud ei ole, on Venemaa puhul tegu Hiinale väga olulise partneriga läänevastases võitluses. Hiina retoorikas sellised mõisted nagu lääne agressioon, USA hegemoonia vastane võitlus on endiselt olulised. Loomulikult ei ole ühtegi teist suuremat riiki, kellega koos neid plaane haududa, kui Venemaa," rääkis Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel.

"Hiinale on Venemaa praegune tegevus omamoodi kasulik, aga muidugi teatud piires. Sellest on palju räägitud, et tuumarelva kasutamine ei ole Hiinale kasulik. Aga mingisugune sõda Euroopas, kogu tähelepanu enda peale tõmbamine, samal ajal paralleelselt selles vastasseisus pidev nõrgenemine Venemaa poolt – see on Hiinale väga kasulik," arvas Venemaa-asjatundja Raivo Vare.

Hiina näitab end Euroopale rahusobitaja ning partnerina. Samas jälgib Hiina pigem murelikult, kelle poole hoiab Euroopa Hiina ja USA jõukatsumises.

"Euroopa algselt oli väga ambivalentse suhtumisega sellesse ja üritas istuda aial, n-ö kasutada meeldivat kasulikuga ühendades mõlema osapoolega asju ajades, ka eeliseid. Nüüd tundub, et üha rohkem Euroopa kaldub USA poole, USA-ga liitlusse. Hiinale see ei meeldi ja üritab teha endast sõltuvat, et kuidagigi seda pidurdada," kommenteeris Vare.

Kui Hiina presidendil Xi Jinpingil peaks meeles mõlkuma olulised muudatused, siis nüüd on aeg saabunud. Järgmiseks ametiajaks jäämine ja parteikongress olid ettevalmistavad faasid. Tegude aeg algab nüüd.

"Kui tal on plaanis mingit suuremat nihet Hiina - Euroopa suhtes, parandada majanduskoostööd, siis nüüd tal on see võimalus. Varem oli tal seda paati raputada natukene riskantsem. Aga nüüd võib midagi arenema hakata küll, jah," rääkis Hõbepappel.