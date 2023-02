Borrell hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest

Läänele teeb üha rohkem muret, et Hiina võib Venemaale sõjalist abi anda. Hiljuti hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest ka USA välisminister Antony Blinken, Borrelli hoiatus tuli vaid paar päeva hiljem, vahendas Politico.

Borrell kohtus laupäeval Hiina presidendi Xi Jinpingi välisnõuniku Wang Yiga. "Ma väljendasin sügavat muret selle pärast, et Hiina võib Venemaale anda relvi. Palusin tal seda mitte teha, väljendasin mitte ainult meie muret, vaid ka tõsiasja, et meie jaoks oleks see meie suhtes punane joon," ütles Borrell.

"Ta ütles mulle, et nad ei kavatse seda teha. Kuid me säilitame valvsuse," lisas Borrell. Ka teised EL-i välisministrid hoiatasid Hiinat Venemaa abistamise eest.

"Kui Hiina teeb sellise otsuse, siis on sellel kindlasti tagajärjed," ütles Rootsi välisminister Tobias Billström.

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles esmaspäeval, et andis Hiina diplomaatidele eelmisel nädalal teada, et Peking vastutab maailmarahu tagamise eest ega tohi kindlasti Venemaale tarnida relvastust, vahendas Reuters.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Pekingit üles jääma pragmaatiliseks.

"Olen pöördunud avalikult Hiina juhtkonna poole, et nad ei pakuks venelastele selles sõjas mitte mingit toetust. Loodan, et Peking säilitab pragmaatilise hoiaku, sest vastasel juhul riskime kolmanda maailmasõjaga. Ma arvan, et nad on sellest teadlikud. Meie suhted Hiinaga on alati olnud suurepärased, meil on olnud head majandussuhted ja see on kõigi huvides, et need ei muutuks," ütles Zelenski.

Veebruari alguses kirjutas The Wall Street Journal, et Hiina andis Vene armeele sõjalist abi. Leht kirjutas, et Hiina firmad saadavad navigatsiooniseadmeid ja hävituslennukite osi sanktsioonialustele Vene kaitseettevõtetele.

Uudisteagentuuri Reuters teatel külastab Wang Yi sel nädalal ka Moskvat. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas esmaspäeval, et Wang Yi külastab sel nädalal Moskvat.

Wang viibis esmaspäeval Budapestis ja väitis, et Hiina on valmis vaenutegevuse lõpetamiseks tegema koostööd Ungari ja teiste riikidega.