Šveitsis toimuvad kõnelused sõja lõpetamiseks Ukrainas

Šveitsi konföderatsiooni välisminister Ignazio Cassis kinnitas intervjuus Le Tempsile, et Šveitsis Genfi linnas toimuvad kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks, vahendas Swissinfo.

Välisminister Cassise sõnul ei ole kõnelused veel kõige kõrgemal tasemel ning need toimuvad äärmiselt diskreetselt. Cassis ei maininud intervjuus, kes kõnelustel osalevad ning kas seal on esindatud praegused sõja vaenupooled või on tegemist mingi teistsuguse formaadiga.

Šveitsi välisminister rõhutas, et käesolev sõda Ukrainas lõppeb ükskord rahukõnelustega ning rahu ehitamine on keeruline tegevus, mis nõuab palju diplomaatiat.

Lisaks kinnitas välisminister Ignazio Cassis intervjuus, et ta toetab Šveitsi poolt Euroopa Liidu sanktsioonide omaksvõttu Venemaa vastu ning pidas seda õigeks otsuseks. Cassis rõhutas lisaks, et Ukraina taastamine peale sõda võib väga kalliks maksma minna ning Šveits peaks osalema Ukraina üles ehitamisel mingisuguse Marshalli plaani tüüpi lähenemise raames.

Ignazio Cassis kinnitas Le Tempsile, et Šveits teeb kõik endast oleneva sõja lõpetamiseks ka ÜRO julgeolekunõukogus, kuid kuna Venemaal on seal veto-õigus, siis on pea võimatu seal midagi saavutada.

Šveits on alates käesoleva aasta algusest esimest korda ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige. Šveits liitus ÜRO-ga alles 2002. aastal.