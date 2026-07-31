Trump taganes lubadusest lasta Ukrainal toota Patrioti õhutõrjerakette

Donald Trump taganes lubadusest lubada Ukrainal ise Patrioti õhutõrjerakette toota, öeldes Camp Davidis toimunud valitsuskabineti kohtumisel ajakirjanikele, et alustehnoloogia üleandmine on raske otsus.

Küsimusele, kas ta on valmis andma Kiievile litsentsi Patriot-rakettide tootmiseks Ukrainas – mõte, mille ta käis välja alles sel kuul Türgis toimunud NATO tippkohtumisel ning mida Ukraina president nimetas nende teisipäevasel kohtumisel Valges Majas produktiivseks teemaks –, andis Trump põikleva vastuse.

"Need relvad on uskumatud. Me peame olema väga ettevaatlikud, kui lubame kellelgi neid toota," ütles Trump Camp Davidi residentsis vastuseks küsimusele, mis käsitles Ukrainale rakettide tootmiseks litsentsi andmist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus sel nädalal Valges Majas Trumpiga veidi üle tunni. Kõnelused toimusid ajal, mil Kiiev ja Moskva on intensiivistanud kaugmaaalööke pärast seda, kui USA juhitud diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks takerdusid.

Zelenskõi ütles pärast kohtumist, et Trump oli nõustunud Ukrainale Patriot-rakettide tootmiseks litsents andma, kuid USA president ütles vaid, et "arutati paljusid asju" ning "kohtumine läks väga hästi!"

Zelenskõi ja Trumpi suhted on soojenenud alates USA presidendi teise ametiaja algusest ning Trump vihjas kuu alguses, et Ukraina löögid Venemaa territooriumile võivad aidata sõda lõpetada.

ÜRO andmetel oli möödunud kuu Ukraina tsiviilelanikele ohvriterohkeim alates 2022. aasta aprillist, kuna Venemaa on suurendanud raskesti tõrjutavate ballistiliste rakettide kasutamist.