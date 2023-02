ERR Kiievis: sõda on tõstatanud küsimuse Vene õigeusu kiriku tulevikust Ukrainas

Viis aastat tagasi tunnustas Konstantinoopol Ukraina õigeusu kiriku iseseisvust ehk tema äratulekut Moskva alluvusest. Ukraina kiriku kõrvale jäi aga alles ka Moskvale alluv õigeusukirik.

"Ma ei käi Vene õigeusu kirikus 2014. aastast peale, sest ma tean, et Vene õigeusu kirik, selle patjuškad, papid on kõike seda sõda õnnistanud. Mul elab sõbranna Slovjanskis, Vene õigeusu patjuška võttis Girkini ja tema seltsimehed soolaleivaga vastu ja pritsis püha vett relvaga. Kas see on normaalne?" rääkis Mariupolist põgenenud Nadežda.

"Olen töötanud palju aastaid usuküsimustega riiklikus komitees ja tean väga hästi, mida kujutab endast Vene õigeusu kirik. See tuleb likvideerida, see on viies kolonn, need on meie vaenlased," ütles Kiievi elanik Vladimir.

Ukraina õigeusu kiriku kaplan Kostjantõn Holodov on tänulik eestlasest preestrile Aivar Sarapikule, kes oma visa tööga on aidanud Ukrainas ellu kutsuda professionaalse kaplaniteenuse.

"Me jõudsime isegi selleni, et kirjutasime seaduseprojekti. Muuseas, selles toas kirjutasime selle seaduseprojekti ja see kiideti heaks ja president kirjutas sellele alla," sõnas Holodov.

"Aktuaalne kaamera" küsis temalt, kuidas saab keset sellist sõda eksisteerida Ukrainas ikka veel Moskvale alluv Vene õigeusukirik.

"Meil on probleem selles, et nad nimetavad ennast juriidiliselt Ukraina õigeusu kirikuks, mis on Vene õigeusu kiriku koosseisus. Nad petavad inimesi. Tegelikult jah, see on Moskva patriarhaadile alluv, kes elab, mulle tundub, oma viimaseid päevi Ukrainas. Nende küsimustega peab tegelema riik ja julgeolekuasutused, sest Moskva patriarhaadi kirik Ukrainas pole kiriku-, vaid julgeolekuküsimus," rääkis Holodov.

Ja julgeolekuteenistus nendega ka tegeleb.

"Ukraina julgeolekuteenistus viib läbi aktiivset uurimist kloostrites, erinevates pühakodades, kiriku juhtkonnas. Terve hulk juhte Moskva patriarhaadile kuuluvas

Ukraina kirikus pandi sanktsioonide nimekirja. Mõned lahkusid Ukrainast või saadeti välja," selgitas poliitikauuringute keskuse Penta analüütik Volodõmõr Fesenko.

Kuna usuteema on aga väga tundlik küsimus, siis kiiret lahendust sellele keegi siiski ei oota.