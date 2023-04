Ukraina Hmelnõtskõi oblast keelustas Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku

Ukraina lääneosas asuva Hmelnõtskõi oblasti parlament otsustas erakorralisel istungjärgul ühehäälselt keelustada enda territooriumil Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku tegevuse.

Keeld järgnes Ukraina meedias palju kajastust saanud intsidendile, mille käigus Ukrainas tegutseva Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku preester peksis üht kirikus viibinud Ukraina sõdurit, vahendas Interfax-Ukraina. Varem keelustas samal põhjusel Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku kinnistu kasutusloa Kamjanets-Podilskõi linna volikogu, mille territooriumil intsident toimus.

В Хмельницькому напали на військового в церкві московського патріархату після того як він запитав: "Скільки людей потрібно загинути від росіян, щоб ви перестали ходити в церкву московського патріархату"? pic.twitter.com/a8e8XkJT52 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 2, 2023

Hmelnõtskõi oblasti raada palus ka Ukraina presidendil määratleda kiireloomuliseks seaduseelnõu, mille kohaselt tuleks tugevdada julgeolekut usuorganisatsioonide tegevusvaldkonnas. Lisaks sellele otsustas Hmelnõtskõi oblasti raada, et oblastis tuleb läbi viia inventar selgitamaks välja milliseid kinnistuid Moskva patriarhaadi õigeusu kirik oblastis kasutab. Oblasti raada otsuse kohaselt tuleb nende kinnistute kasutusload tühistada.

Moskva patriarhaadi õigeusu kirik nimetab end Ukrainas ametlikult Ukraina õigeusu kiriku Kiievi metropolitaadiks. Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirik katkestas enda sõnul sidemed Vene kirikuga 2022. aasta maikuus, kuid Ukraina võimud kahtlustavad, et kirikul on jätkuvalt sidemeid Moskvaga.

Alates 2018. aastast eksisteerib Ukrainas ka sõltumatu Ukraina autokefaalne õigeusu kirik, mida tunnustas ka Konstantinoopoli patriarh.

Mainekas Briti mõttekoda RUSI (Royal United Services Institute) tõi oma hiljutises raportis esile, et Vene õigeusu kirik toetas innukalt Venemaa sõjategevust Ukraina vastu. Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku preestrid toetasid Vene infooperatsioone ning antud kiriku kloostreid ja kirikuid kasutati tehnika ja isikkoosseisu hoiustamiseks.

Ka ERR on varem kajastanud, et Vene-Ukraina sõda on tõstatanud küsimuse Vene õigeusu kiriku tulevikust Ukrainas.