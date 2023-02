Türgi alustab 9. märtsil kõnelusi Soome ja Rootsi NATO-liikmesuse üle

Türgi katkestas jaanuaris kolmepoolsed kõnelused Soome ja Rootsi NATO-liikmesuse üle. Jaanuaris toimusid Stockholmis protestid, mille käigus põletati islami püha raamatu koraani koopia.

Ankara plaanib nüüd kõnelusi jätkata ja Cavusoglu ütles, et kõnelused jätkuvad 9. märtsil. Kõnelused toimuvad Brüsselis, vahendas Reuters.

Rootsi välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et kõnelused Türgiga jätkuvad 9. märtsil.

Cavusoglu ütles samas, et Rootsi pole endiselt täitnud Türgi esitatud nõudmisi. "Kahjuks pole me näinud Rootsi poolt samme, mis on seotud Madridi memorandumi elluviimisega. Me peame nägema enne neid samme, kui saame öelda Rootsi taotlusele jah," ütles Cavusoglu.

USA ja teised NATO riigid loodavad, et Rootsi ja Soome saavad alliansi liikmeks NATO tippkohtumisel, mis toimub 11. juulil Leedu pealinnas Vilniuses.

28 NATO liikmesriiki on Soome ja Rootsi vastuvõtmise heaks kiitnud, Ungari ja Türgi veel mitte.