Soomes algas suur bussijuhtide streik

Transporditöötajate ametiühing ja tööandjad ei jõudnud teisipäeval kokkuleppele. Streigi mõju on kõige rohkem tunda Helsingi piirkonnas, kus seiskub suurem osa bussiliiklusest, vahendas Helsingin Sanomat.

Hommikul alanud streigi tõttu seiskus ühistransport ka Poris ja Ulvilas. Hommikul sõitis Poris ainult kümmekond bussi, mis vedasid koolilapsi. Streik mõjutab veel Oulu, Tampere ja teisi Soome piirkondasid.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel on Helsingis liiklus siiski tavalise argihommiku tasemel. Suuri liiklusummikuid pole. Ka Tampere võimud teatasid, et liiklus on piirkonnas rahulik.

Palka nõuavad juurde ka Soome raudteelased. Soome avaliku- ja heaoluteenuste sektori liit JHL andis esmaspäeval välja uue streigihoiatuse ja raudteetöölised võivad hakata 6. märtsil streikima. Raudteelaste streik peataks ka rongiliikluse Soomes.