USA luure: võõrriigid pole Havanna sündroomiga seotud

USA luureagentuuride hinnangul on ebatõenäoline, et mõni välisriik on salapäraste tervisekahjustuste taga, mida nimetatakse ka Havanna sündroomiks.

Havanna sündroomiks on hakatud nimetama USA diplomaatidel teadmata põhjustel tekkivaid füüsilisi kahjustusi, mille sümptomiteks on peavalu, peapööritus, kognitiivsed probleemid, tinnitus, ning nägemis-, kuulmis- ja tasakaaluhäired.

USA luureagentuurid avaldasid kolmapäeval aruande. Seal leiti , et puuduvad usaldusväärsed tõendid, et mõnel välisriigil on olemas relv või seade, mis põhjustab selliseid vigastusi, vahendas The Wall Street Journal.

"Me ei saa siduda välisvastast ühegi juhtumiga," ütles üks asjaga kursis USA luureametnik.

USA ametnike sõnul on kolmapäeval avaldatud aruanne aastaid kestnud uurimise tulemus. Selles osalesid sajad luureagentuuride töötajad. Andmeid koguti kogu maailmast. Aruandes leiti, et sündroomiga seotud sümptomeid võisid põhjustada haigused ja keskkonnategurid.

Sündroom tuvastati esimest korda Kuuba pealinnas Havannas.