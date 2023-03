Rahandusministri ettevõtete aastaaruanded on senini esitamata

Rahandusminister Annely Akkermann ütles sügisel ametisse asudes, et talle kuuluvate ettevõtete mitu aastat esitamata majandusaasta aruanded saavad peatselt valmis, kuid tegelikkuses pole neid äriregistrile edastatud senini. Ministri sõnul pole ta pikkade tööpäevade tõttu jaksanud asjaga tegelda, kuid lubas seda teha pärast valimisi.

Akkermannile kuuluvad kolimisteenuseid pakkuv Luited OÜ ja jahtide hooldamisega tegelev Eystra Yachts OÜ ning kummalgi neist on juba mitu aastat majandusaasta aruanded esitamata. Viimased äriregistrile edastatud aruanded puudutavad 2019. aastat.

Lisaks on rahandusministril osalus Kihnu Majanduse OÜ-s ja Kihnu Põllumajanduse OÜ-s, millest viimase aruanded on samuti pikalt esitamata.

Akkermann ütles ERR-ile, et aruannete viibimise taga on ainult ajapuudus.

"Kõik oma eraasjad olen täiesti tagaplaanile pannud. Muud seal midagi ei ole. Rahandusministri töö on olnud palju intensiivsem kui ma olen arvanud," lausus ta.

Minister lisas, et esitab aruanded pärast seda, kui valimiskampaania läbi saab. Kihnu Põllumajanduse OÜ aruanne on Akkermanni kinnitusel peaaegu valmis ja pärast seda saavad kohe tehtud ka teised.

Akkermann möönis, et rahandusministrina on tema roll ka teistele ettevõtjatele eeskujuks olla, kuid tõdes, et ei leia aruannete esitamiseks siiski kuidagi aega.

"Tööpäevad on praegu 16-tunnised, rohkem ei jaksa," ütles ta.

Seaduse järgi tuleb ettevõtetel esitada majandusaasta aruanne iga aasta kohta ning seda ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.