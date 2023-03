Leht: ukrainameelse grupi seotus Nord Streami sabotaažiga pole tõestatud

The Washington Posti kajastuse kohaselt ei tuvastanud Ameerika Ühendriigid ega Euroopa riigid suhtlust Ukraina või Vene ametkonna sees, mis viitaks sellele, et rünnaku korraldas üks neist kahest. USA valitsuse esindaja kinnitas lehele, et praegu kättesaadav info pole piisav lõplike järelduste tegemiseks.

The Washington Post avaldas peale The New York Timesi ning Saksa meedia lugusid enda ülevaate Nord Streami sabotaaži juurdluse luureandmetest. USA luureallikad kinnitasid varem USA meediale, et sabotaažiaktiga võis olla seotud ukrainameelne grupeering, kes arutas võimalikku rünnakut enne plahvatusi. Sellest teatas algselt The New York Times, millele järgnes Saksa meedia kajastus.

The Washington Post samas rõhutas, et ei Ameerika Ühendriigid ega Euroopa riigid ei tuvastanud suhtlust Ukraina või Vene ametkonna sees, mis viitaks sellele, et rünnaku korraldas üks neist kahest. Samuti pole praegu tõendeid, et kummaski riigis oleks arutatud püüdlusi varjata enda osalust sabotaažirünnakus.

Lehe väidete aluseks on nendega jagatud lääneriikide luure poolt pealtkuulatud elektrooniline sideühendus. The Washington Posti sõnul avastati kommunikatsioon alles peale plahvatuse toimumist kui analüüsiti olemasolevaid andmeid.

Samal ajal viitavad teised luureandmed, et plahvatusega võis siiski seotud olla Venemaa. Näiteks asusid hilisema plahvatuse asukohas paar nädalat varem Vene laevastiku alused.

The Washington Post hindas sarnaselt The New York Timesi ning Saksa meedia kajastusele, et Ukraina valitsus ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei olnud tõenäoliselt rünnakust teadlikud, kuna Ukraina valitsust ei soovi õõnestada lääneriikide toetust Ukrainale. Kõik kolm kajastust samas rõhutasid, et juhul kui ukrainameelse grupeeringu seotus tõestatakse, siis võib see vähendada lääneriikide soovi toetada Ukrainat sõjas Venemaa vastu.

Üks Joe Bideni administratsiooni ametiisik kinnitas The Washington Postile, et praegu kättesaadav info pole piisav lõplike järelduste tegemiseks. Samuti ei viita sabotaaži alla langenud torujuhtmete juures tehtud juurdlus veel füüsilistele tõenditele, mis kinnitaks mõne riigi seotust rünnakuga.

Kuigi mitmed valitsusametnikud lääneriikides usuvad, et ainult mõnel riigil oleks vajalik suutlikkus teha vastav sabotaažioperatsioon, siis võis rünnaku taga teoreetiliselt olla ka teistsugust päritolu grupeeringud, kuna torujuhtmed tegelikult ei olnud liiga sügaval vee all ning nende kahjustamine ei pruukinud vajada väga erilist allvee tehnikat ega kogemusi veealuste plahvatuste korraldamises.

Saksamaa: Nord Streami juurdlus pole veel läbi

Saksa valitsus tutvus teisipäeval avaldatud The New York Timesi looga, milles väideti, et Nord Streami sabotaažiga oli seotud ukrainameelne grupeering. Saksa valitsus rõhutas, et nende enda sellealane juurdlus pole veel tulemusteni jõudnud.

Rootsi, Taani ja Saksamaa teatasid hiljuti ÜRO julgeolekunõukogule, et nende Nord Streami juurdlused on veel töös, kinnitas Saksa kantsleri kantselei esindaja Reutersile.