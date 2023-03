ERR Ukrainas: Ukraina saadab Kumusse avangardkunsti näituse

Näitust "Futuromarennia: Ukraina ja avangard" eksponeeriti Kiievi ArtArsenalis kuni sõja alguseni.



"1920-ndatel aastatel kasvas Ukraina kultuur plahvatuslikult. See aga lõppes suure hävitusega, me kutsume seda "taassünni tapmiseks", sest peaaegu kõik autorid olid kas tapetud või riigist pagendatud ja nende teosed hävitatud. Sama intensiivsuse ja viljakusega loomeperiood tekkis uuesti alles 2020-ndatel aastatel. Ukraina kultuuriruumis räägiti sellest palju, et need on jälle "meie kahekümnendad". Ukrainlased tunnevad, et meie kultuur on jälle tõusus ning jälle me oleme rünnaku all," rääkis ArtArsenali direktor Olesia Ostrovska-Ljuta.

Ukraina Kunstimuuseumi direktor Julia Litvinets ütles, et nad saadavad oma kollektsioonist Eestisse umbes 30 teost, nende seas on nii maale kui ka graafikat.

"Tegemist on tuntuimate teostega. Enamik neist olid erifondides – tegemist on teostega, mida taheti 1940-ndatel ja 1950-ndatel aastatel hävitada. Õnneks seda ei juhtunud ja ma loodan, et neist saab selle projekti pärl," sõnas Litvinets.

Kumusse pannakse üles sada kümme teost neljast Ukraina muuseumist, sealhulgas teosed teatrimuuseumi kollektsioonist.

1920-ndatel aastatel tekkis selline fenomen nagu eksperimentaalteater – näiteks Marko Tereštšenko "Liikumise kunst". Nad seisid lavastaja, kunstniku ja autori diktatuuri vastu. Nad tegid kõike kollektiivselt – nii nagu grupp otsustas, selline oli ka tulemus. Need olid futuristlikud eksperimendid. Nad hülgasid kogu eelneva tõekspidamise ja ehitasid kõik nullist üles," rääkis teatri-, muusika ja kinomuuseumi varahoidja Tetjana Rudenko.

"Nad jätsid kõik eelneva maha ja lõid uue. Taoliste näituste korraldamine on tähtis samm Ukraina kultuuripoliitikas," sõnas ta.

"Me räägime taas endast kui Ukraina kultuurist ja kunstist. Me lükkame ümber müüdi, nagu oleks eksisteerinud ainult "vene avangard" ning "vene kunst" ja nagu meie siin tegelesime ei tea millega," sõnas Litvinets.

Näitus "Futuromarennia. Ukraina ja avangard" avatakse Kumus 8. aprillil.