Kui esimese võõrkeelena õpivad Leedu koolilapsed valdavalt inglise keelt, siis teine võõrkeel on haridusministeeriumi andmeil 70 protsenti juhtudest vene keel. Valitsus soovib, et tulevikus kuuluks 70 protsenti Euroopa Liidus kõneldavatele keeltele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hävitatud Vene tank tõi nädala eest Vilniuse südalinna palju huvilisi, veel suuremad rahvamassid tõi kokku traditsiooniline Püha Kasimiri laat. Küsimuses, milliseid võõraid kultuure ja keeli koolis õpetada, on sõda lihtsalt kiirendamas niigi aset leidvat eemaldumist vene keelest teiste Euroopa keelte kasuks, ütles Leedu aseharidusminister Ramunas Skaudžius.

"Me ootame, et koolid pakuksid järgmisel aastal võimalust õppida teise keelena vähemalt kahte võõrkeelt ja kahe aasta pärast vähemalt kahte Euroopa Liidu keelt," ütles Skaudžius.

Et leida piisavalt sobivaid keeleõpetajaid pakub ministeerium koolitusi ja tahab rakendada ka poola keele õpetajaid ning laiendada võimalusi selle keele õppimiseks.

"Meil on rahvusvähemustele mõeldud koolid ja me leiame, et poola koolide õpetajad saaksid pärast mõningaid täiendkoolitusi õpetada poola keelt teise keelena," sõnas ta.

Poolakeelse hariduse edendajad Leedus ütlevad siiski, et pigem jääb see võimalus väiksemahuliseks. Poola keel ei ole ka ülemäära populaarne, leedulaste esmased eelistused on saksa ja prantsuse keel. Pealinna Vilniuse tänavail aga ei kurdeta, et keeleõppe valikuid napiks.

Kohalik elanik Dovile ütles, et näiteks tema tütre koolis on esimene võõrkeel

inglise keel ja teine hispaania keel.

Teine Vilniuse elanik Tadas lisas, et õppis lapsena nelja keelt ja ükski neist ei olnud vene keel.

On ka neid, kelle seas on populaarseim õppekeel siiski vene keel.

"See on enamasti nii juurte tõttu. Enamuse klassikaaslaste vanemad

on venelased või siis räägivad nad vene keelt, sest nad pärinevad nõukogude ajast. See on ilmselt seetõttu kergem," ütlesid JK ja Dovydas. Poola keelt nad õppida pigem ei sooviks.

Ruta arvas, et vene keele tähtsus on ajas kahanenud. "Mõnikord vanemad inimesed ütlevad, et tuleb õppida vene keelt, aga ma arvan, et see tuleb minevikust, mil inimesed seda keelt iga päev kasutasid nõukogude liidus. Aga see ei ole enam nii, me oleme lääne teel," ütles Ruta.