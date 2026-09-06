Koolid saavad murdekeelte õpetamiseks riigilt toetust

Murdekeelte hääbumise ärahoidmiseks peaksid koolid neid haridus- ja teadusministeeriumi arvates rohkem õpetama. Selle julgustamiseks on omavalitsustel nüüd võimalik taotleda toetust, mis muuhulgas tähendab murdekeelte õpetajatele palgalisa.

Lapsed kuulevad kodus murdekeelt üha vähem, mistõttu jääb kodukoha kultuuri tutvustamine aina rohkem koolide kanda. Sealhulgas näiteks murdekeele õpetamine.

"See uus meede annab selle võimaluse, et õpetajatele tekiks ressurss, mille arvelt murdekeelseid tunde ette valmistada. Suurem pilt on see, et murdekeelseid tunde tuleks rohkem meie haridussüsteemi ja mitte ainult kooli, vaid ka lasteaedadesse. Meil on häid näiteid, kus murdekeelseid tunde lasteaedades ja koolides viiakse läbi. Need õpetajad on sädemega õpetajad, aga me püüame selle toetusmeetmega suuremat üleriigilist julgustamist käivitada," lausus haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Kätlin Kõverik.

Omavalitsused saavad täiskohaga õpetajale taotleda murdekeele õpetamiseks kuni 20 protsenti palgalisa. Samuti on võimalik küsida tegevustoetust.

Võrumaal loodetakse, et toetusmeede innustab haridusasutusi senisest enam võru keelt õpetama.

"Meil on traditsioonilised koolid, kus võru keele õpet on enam soositud, aga on ka juurde tulevaid koole. See on väga positiivne tõuge keelt ja kultuuri edasi õpetada," ütles Võru instituudi direktor Ivari Padar.

Seega võiks toetus anda lisasärtsu juurde ka nendele koolidele, kus murdekeele õpetamine on juba praegu õppetöö loomulik osa.

"Meie Setomaa vallas saame taotleda mõlemat toetuse poolt, sest meil on olemas õpetajad, kes õpetavad kohalikku keelt, ja meil on kavandatud ka tegevused, mis on otseselt suunatud õpilaste väljasõitudele kohaliku keele ja kultuuriga tutvumisel," lausus Setomaa koolide direktor Pille Liblik.

Toetuse taotlusvoor avaneb järgmisel nädalal.