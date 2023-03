Kultuurkapital otsib Ernesaksa majale rentnikku

Sellest aastast on maja taas omaniku ehk kultuurkapitali hallata. "Eesti Kontsert ei soovinud seda maja enam enda kasutusse. See oli neile kulu rohkem kui tulu. Ta oli koorem neile," ütles kultuurkapitali juht Margus Allikmaa ERR-ile.

"Kultuurkapitali soov on hoida maja endale, aga nii, et ta ka meile kulu ei oleks. Seega on ainuke võimalus maja rentimine," lausus Allikmaa.

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul sündis otsus loobuda Ernesaksa maja haldamisest hoopis kultuurkapitali juhi soovist, et haldaja hakkaks alates sellest aastast omaniku eest tasuma maamaksu. "Sellistel tingimustel polnud Eesti Kontserdil võimalik koostööd jätkata ja maja läks tagasi omaniku valdusesse," sõnas Orro ERR-ile.

Maja rendihinnaks küsib kultuurkapital 3800 eurot kuus. Allikmaa sõnul lisanduvad sellele ka umbes tuhandeeurosed küttekulud, sest maja on elektriküttel ja vajab ka sundventileerimist.

Ernesaksa pärijad on varem rääkinud, et kultuurkapitali kunagine juht Avo Viiol oli peale Ernesaksa surma 1993. aastal neile suuliselt lubanud, et majja tuleb helilooja majamuuseum.

Allikmaa ütles, et tema majamuuseumit lubavat lepingut pole näinud, aga kultuurkapitalil poleks midagi selle vastu, kui keegi majamuuseumi teha võtaks ja kulud kannaks.

Maja müümise plaani kultuurkapitalil pole, ütles Allikmaa. "Siis ta läheks meie kontrolli alt täiesti välja, tahame hoida maja selles konditsioonis, mis ta oli. Sellepärast ei soovi me majja ka igasugust rentnikku, vaid ikka väärikat. Eelistaksime näiteks mõnda välisesindust," rääkis ta.

Majas heliloojale kuulunud esemeid pole. Need asuvad teatri- ja muusikamuuseumi fondihoidlas.

Eesti Rahvusmeeskoori lauljate ehitatud majas elas Laulutaat koos oma perega aastatel 1953–1993. 1997. aastal ostis Eesti Kultuurkapital hoone Ernesaksa pärijatelt 1,2 miljoni krooniga. Täielikult renoveeritud majas tegutses kuni 2022. aasta lõpuni Eesti Kontserdi külalistemaja ning Ernesaksa tubamuuseum. Külalistetube on kokku seitse.

