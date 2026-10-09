X!

Tootjad tervitavad alkoholiregistri kaotamist

Majandus
Janek Kalvi.
Janek Kalvi. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Valitsus otsustas alates esimesest novembrist sulgeda riikliku alkoholiregistri. Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi ütles ERR-ile, et see on alkoholi tootjate ja maaletoojate jaoks oluline otsus, kuna sellega kaotatakse hulk bürokraatiat

"Sektori vaates on see otsus igal juhul tervitatav," rõhutas Kalvi.

Alkoholiregister kandis selle loomise ajal hoopis teistsugust eesmärki, kuna siis oli peaaegu pool Eestis tarbitavast alkoholist salaalkohol ning tugev järelevalve ja pideva kontrolli läbiviimine riigi poolt igati õigustatud, rääkis Liviko juht. "Aga nüüd on see muutunud koormavaks ja bürokraatlikuks ning tihti ka täiesti arusaamatuks institutsiooniks," lisas ta.

Kalvi kinnitusel tekitas alkoholiregister tootjatele ja maaletoojatele palju lisatööd.

"Ma toon sellise näite: iga toode, mida me arendame ning maaletoojad maale toovad, oli vaja kanda alkoholiregistrisse, viia sinna näidised või saata näidised. Isegi kui näiteks mingisugune pisikene muutus toimus toote etiketil, isegi mitte eriti oluline muutus, siis oli vaja jälle uus toote näidis saata – palju sellist bürokraatiat," kirjeldas ta. "Ja tihtipeale tekitasid uute toodete registreerimised ka debatte alkoholiregistri ametnikega, et kas nad peavad õigeks sellist vormistuslikku lähenemist. Sageli oli olukordi, kus need olid pigem nagu õiguslikud eriarvamused," lisas Kalvi.

Liviko juht rõhutas, et registri kaotamine ei kaota tootjate ja importijate kohustusi seadus järgida.

"Oluline on mõista, et alkoholi seaduspärase tootmise ja ka vormistuse eest vastutame meie ehk sektori tegijad, tootjad ja maaletoojad. Meie sektori vaates igal juhul tervitame [alkoholiregistri kaotamist], sest et veelkord – vastutus jääb igal juhul meile ja me peame ikka igal juhul olema seadusega kooskõlas oma tegevustes ja järelevalvet teostavaid asutusi, kes seda kontrolli edaspidi jäävad teostama on ka peale alkoholiregistri palju. Seadusest tulenevalt peab seda tegema nii mõnigi ametkond veel," rääkis Kalvi.

"Nii et selles mõttes ma arvan, et Eesti tarbija ei pea muretsema, et midagi halvemaks – ei lähe, aga sektori vaates läheb asi kergemaks," võttis ta oma seisukoha kokku.

Toimetaja: Mait Ots

uus telemäng

ROKKMUUSIKAL

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:49

Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

13:44

Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90 protsenti

13:43

A'ja Wilson valiti viiendat korda WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

13:37

Annika Oja: rahapuudust ei tohi esitada meditsiinilise põhjendusena

13:34

Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

13:31

Tootjad tervitavad alkoholiregistri kaotamist

13:14

Viikingiaja skandinaavlased peitsid vägivallaohvrite luid koduseinte vahele

13:12

Olümpiavõitja Zheng jõudis teist korda kodusel turniiril poolfinaali

13:09

Ühe minuti loeng: miks tasub vaba aega tõsiselt võtta?

13:01

NYT: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08.10

Sõja 1688. päev: Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast Uuendatud

06:32

Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande

08.10

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist

08.10

Keldo: Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool Uuendatud

08.10

Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud

10:26

Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase Uuendatud

06:56

Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol

08.10

Veski: sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut

08.10

Herem: Eesti kaalub Dataseli uut kompromissettepanekut Uuendatud

08.10

Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu Uuendatud

ilmateade

SPORT

13:43

A'ja Wilson valiti viiendat korda WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

13:12

Olümpiavõitja Zheng jõudis teist korda kodusel turniiril poolfinaali

12:40

Singapuri vabatreeningul näitas kiireimat minekut Russell

11:59

Stankoveni esimene kübaratrikk aitas Hurricanesi võidule

loe: kultuur

13:34

Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

12:36

Galerii: Tallinnas algas Sõltumatu Tantsu festival

10:17

Keelesäuts. Kas kahe keelega peaks alustama võimalikult vara?

10:14

Sinijärve raamatusoovitused: Hollandi krimikirjandusest immuunsüsteemini

loe: eeter

13:49

Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

11:37

Liisbeth Kirss: grillzide kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda

10:34

Suure muusikamängu juht Birgit Sarrap: tuleb ette ka ootamatuid olukordi

10:01

Ivo Linna: "Mnemoturniiri" suurim võlu peitub omavahelistes naljades

Raadiouudised

12:25

Ilm on tuuline ja vihmane

12:25

Tartu linn väljastas esimese ehitusloa Uue-Karlowa arendamiseks

12:25

Raadiouudised (09.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (09.10.2026 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2026 18:00:00)

08.10

Kaubandus-Tööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist

08.10

Kirde-Eesti linnad kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses

08.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson, eesti keeles on seni ilmunud vaid tema valikkogu

08.10

Siseministeerium: EKÕK sundlõpetamisest on vara rääkida

08.10

Valitsus valmistab ette elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo