Kuus kilomeetrit Tallinna-Tartu maanteed ehitatakse tänavu 2+1 teeks

Riigiga lepingu sõlminud Tariston ehitab selle aasta lõpuks Tallinna-Tartu maantee Neanurme-Pikknurme lõigu 2+1 möödasõidualadega teeks. Tegu on neljanda 2+1 teelõiguga Tallinna ja Tartu vahel ning see jääb ka viimaseks, öeldi ERR-ile transpordiametist.

Neanurme-Pikknurme lõigu pikkuseks on 6,4 kilomeetrit ning selle ehitamine 2+1 teeks läheb maksma 8,9 miljonit eurot pluss käibemaks.

Tallinna–Tartu suunal saab möödasõiduala pikkuseks olema 2,1 kilomeetrit ning Tartu–Tallinna suunal kaks kilomeetrit. Sõidusuunad on eraldatud keskpiirdega.

Lõik ehitatakse 2+1 lahendusega, sest mõlemal pool on samuti 2+1 maanteeks ehitatud lõigud, ütles ERR-ile transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

"2+2 tee trass Neanurme-Pikknurme vahel ei ühti täna juba olemasoleva teega. Selle lõigu algus ja lõpp asuvad juba uuel trassikoridoril. Seega Neanurme ja Pikknurme vahele pole võimalik ehitada 2+2 teed, muutmata eelnevaid teelõike. Nii eelnev kui järgnev teelõik on juba ehitatud 2+1 teena ning loogiline on ka vahepealne lõik ehitada olemasolevat teed laiendades 2+1 teeks," lausus Taal.

Seni on Põltsamaa ja Tartu vahele rajatud maanteele kolm 2+1 teelõiku: Annikvere-Neanurme, Pikknurme-Puurmanni ja Valmaotsa-Kärevere, kus on kokku kaheksa möödasõiduala.

"Praegu pole rohkem (2+1 lõike) plaanis rajada. Vajadusel saab neid rajada lisaks veel Puurmanni ja Laeva vahele," ütles Taal.

Kui 6,4 kilomeetri 2+1 maantee rajamine läheb maksma üheksa miljonit eurot, siis 2+2 maantee ühe kilomeetri hind on ligikaudu neli miljonit eurot. Seega läheks Neanurme-Pikknurme 2+2 lõik maksma üle 25 miljoni euro.

Töödega tahetakse alustada aprillis ja tööde valmimisaeg on aasta lõpp.

Taali sõnul on see enam-vähem tavapärane ehituskiirus ning Taristonilt oodatakse, et lõik kindlasti aasta lõpuks ka valmis oleks.

"Sellel lõigul ei ole ühtegi suurt rajatist ning ehitusperioodi pikkus on analoogne teiste analoogsete objektidega. Antud objektil pole vaja ümber ehitada oluliselt määral tehnovõrke, mis võtavad oma aja. Meie vaates on tegemist ühe teelõigu väikese ümberehitusega, mille raames laiendatakse teed ning liiklejate sõidumugavusest lähtuvalt on mõistlik ehitustööd teostada ühe hooaja jooksul. Töövõtja peab kindlasti pingutama, et ehitustööd enne talve saaksid teostatud," lausus Taal.

Lõigule on kavandatud üks 26,5-meetrine pikkune väikeloomatruup, paigaldatakse 191 meetrit müratõkkeseina, 7,2 kilomeetrit ulukitara ning 18 tagasihüppekohta loomadele. Samuti rajatakse kaheksa bussiooteplatvormi, mille juurde on projekteeritud ka 2,5 meetri laiused jalgteed, et ühendada peatus lähimate teeotstega. Kummaski suunas rajatakse hädapeatumise jaoks 3 SOS taskut. Lisaks rajatakse 141,6. kilomeetril asuvale ristmikule välisvalgustus.