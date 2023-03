Abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse arutelu jääb koalitsioonikõneluste lõppu

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik tellitud Norstati veebiuuringus küsiti suhtumist samast soost paaride õiguse kohta abielluda. Nõus polnud sellega veidi üle 29 protsendi vastanutest ja pigem ei olnud nõus 14 protsenti. Täiesti nõus oli 24,6 protsenti ja pigem nõus veidi üle 20 protsendi.

"Tehniliselt jah, selles küsitluses oli kriipsu võrra toetust rohkem kui vastaseid, aga kui sinna peale vaadata, siis erinevus oli 1,5 protsendipunkti, mis mahub tegelikult statistilise vea piiresse. Mida selle küsitluse pealt saab öelda on see, et selle küsitluse vastajate hulgas oli nii poolt kui vastu olijaid sisuliselt sama palju," rääkis Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.

Jüristo sõnul on olukord kahe aastaga muutunud, sest siis näitasid küsitlused, et samast soost paaride abielu vastaseid oli tunduvalt rohkem kui praegu. Sellised tulemused saadi ajal, kui kavandati abielureferendumi korraldamist.

EKRE juhatuse liige Siim Pohlak ütles, et ka praegu pole pooldajate ja vastaste arv tasakaalus ning tema vaatleb nende arvu, kellel on konkreetne seisukoht.

"Tegelikult on seal selgelt näha, et neid, kellel on konkreetne seisukoht, et kas kindlalt poolt või üldse ei nõustu, et seal on väga selgelt ja tugevalt veel nende ülekaal, kes üldse ei nõustu," rääkis Pohlak.

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles, et sotside valimislubadustes oli kirjas perekonnaseaduse muudatus, mis lubaks abielluda ka samast soolist paaridel. Sarnasel seisukohal on ka Eesti 200. Reformierakonna valimisprogrammis seda aga kirjas ei olnud.

"Suures osas Euroopa riikides, NATO riikides, on need otsused ammu tehtud ja nende kogemus näitab, et kui ükskord seaduse muudatus jõustatakse, siis see teema kaotab oma poliitilise aktuaalsuse," sõnas Kaljulaid.

Pohlaku hinnangul ei peaks abieluvõrdsuse küsimus koalitsioonileppesse jõudma.

"Minu meelest on Eesti Vabariigis täna ikka oluliselt pakilisemaid ja suuremat hulka inimesi mõjutavaid probleeme, mis oleks vaja esmajärjekorras ära lahendada. Seesama toimetuleku küsimus, majanduslangus, kõik see. Mina loodan, et koalitsioon ikkagi otsustab tegeleda oluliste küsimustega kõigepealt," ütles Pohlak.

Abieluvõrdsust ja kooseluseaduse rakendussätteid hakkavad läbirääkijad arutama läbirääkimiste lõpus.