Läänemets soovitab omavalitsusjuhtidel koolide sulgemise otsused edasi lükata

"Paljud omavalitsused Eestis teevad olulisi maapiirkondade elujõulisusega seotud otsuseid. Nimelt otsustatakse koolide, lasteaedade sulgemise või kooliastmete sulgemise küsimust. Minu palve omavalitsusjuhtidele – kui vähegi võimalik need otsused edasi lükata või otsuste tegemisel teha need selle klausliga vähemalt, et oodata ära kuna koalitsioonileping saab sõlmitud. Sest me oleme rääkinud sellest, et riik peab tegema samme selle nimel, et need kuueklassilised koolid Eestis kinni ei läheks," rääkis Läänemets valitsuse pressikonverentsil.

"Lõppkokkuvõttes on piirkonna elujõulisus seotud sellega, kui palju inimesi selles piirkonnas elab, kas seal on noori inimesi, lapsi jne. Ja nende olemasolu on jätkuvalt seotud ka sellega, kas selles piirkonnas on kool, huvihariduse võimalus ja kõik muu," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul on seda teemat arutatud ka loodava valitsuskoalitsiooni osapooltega, ehk Eesti 200 ja Reformierakonnaga.

"Loomulikult koalitsioonileping veel allkirjastatud ei ole ja seni kuni lõplikult kokku lepitud ei ole, ei ole midagi kokku lepitud. Aga Sotsiaaldemokraatide poolt väga suur soov on, et kuueklassiliste koolide päästmine ja hoidmine üle Eesti sinna koalitsioonilepingusse saab ja me ei räägi siin summadest sajad miljonid või kümned miljonid, vaid oluliselt väiksematest summadest. Nii, et ma arvan, et see on ainult tahte küsimus lõpuks kokku leppida. Mul ei ole ühtegi põhjust arvata, et võimalikud koalitsioonipartnerid uue koalitsiooni moodustamisel selle mõttega kaasa ei peaks tulema," ütles ta veel.

Koolide sulgemise otsused tuleb omavalitsustel teha igal aastal 1. aprilliks. ERR-i andmetel kestavad koalitsioonikõnelused tõenäoliselt 10. aprillini.