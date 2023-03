Seeder: EKRE kuvand on varjutanud ka meid

Isamaa lubab Seedri sõnul jääda oma põhiväärtuste juurde, kuid olla võimekam meediaga suhtlemisel ja aktiivsem sotsiaalmeedias, et oma programmilised eesmärgid paremini valijani viia.

Samuti tahab Isamaa Seedri sõnul vabaneda rahvuslik-konservatiivse maailmavaate kuvandist, mida on EKRE jõuliselt juurutanud.

"Me oleme jäänud selles mõttes EKRE varju ja EKRE kuvand on varjutanud ka meid. Nii et kui me sellest suudame ka välja tulla ja oma väärtusi viia inimesteni, siis on meil ka potentsiaali nooreneda, saada uusi ja aktiivseid liikmeid," ütles Seeder.

Erakonna Ida-Viru piirkonna juhatuse liikme Marja-Liisa Veiseri sõnul tuleks erakonda kaasata rohkem noori. "Meil on vaja värskeid, uusi tuuli ja noori rohkem kõnetada. Kindlasti rahvuslik-konservatiivne vaade ei võrdu sellise protesti- ja mässumeelsusega," rääkis Veiser.

"See on mõttekoht, kas jäi siin vajaka tööst kohalike piirkondadega, noortega, erinevate sihtrühmadega või jäi sõnum selliseks, mis ei kõnetanud paraku kõiki," ütles Isamaa Järvamaa piirkonna esimees Ründo Mülts.

Tõnis Lukas teatas Isamaa volikogul, et paneb erakonna aseesimehe ameti maha. Põhjuseks on asjaolu, et Isamaa ei saanud Tartu piirkonnas ringkonnamandaati. Lukas on Isamaa Tartu piirkonna juht.