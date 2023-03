Suure laevafirma juht: Hiina majandus taastub oodatust aeglasemalt

Kommunistlik partei ajas Hiinas mitu aastat karmi koroonapoliitikat, mis pidurdas majanduse arengut. Hiina ülirange koroonapoliitika tekitas avalikkuses tavatult suurt rahulolematust. Eelmise aasta lõpus loobus Peking koroonapiirangutest.

"Kui me aastat alustasime, oli lootus, et näeme tugevat majanduse taastumist. Me pole seda veel näinud, Hiina tarbija on endiselt ettevaatlik," ütles Clerc ajalehele Financial Times.

Ametlikud andmed näitavad, et Hiina tööstuskontsernide kasum langes jaanuaris ja veebruaris 22,9 protsenti. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) eeldab, et Hiina majandus kasvab sel aastal 5,2 protsenti.

Clerci sõnul paigutasid paljud hiinlased varem oma säästud kinnisvarasse. Hiinlased leiavad nüüd üha rohkem, et kinnisvarainvesteeringud pole enam parim viis varanduse suurendamiseks. Washingtoni ja Pekingi vahelised geopoliitilised pinged piiravad Hiina majanduse arengut veelgi.

Clerci sõnul mõjutavad geopoliitilised pinged kõige rohkem Hiina tehnoloogiasektorit. See sektor moodustab Hiina ekspordi ja impordi mahust ainult väikese osa. "Mõnes mõttes pole Hiina muu maailmaga kunagi nii palju äri teinud kui eelmisel aastal. Samal ajal räägime Hiina majanduse eraldamisest, see on minu arvates väga huvitav kontrast," ütles Clerc.

Maersk eeldab, et firma kasum langeb sel aastal umbes viie miljardi dollarini. Firma eeldab, et pandeemiast tingitud konteinerveo buum saab läbi. 2022. aastal oli firma kasum 31 miljardit dollarit.