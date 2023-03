Briti patrull-laev harjutab Läänemerel laevade tuvastamist ja juhtimist

Briti patrull-laev Mersey harjutab koos nüüdseks mereväe laeva Kindral Kurvitsaga laevade tuvastamist ja juhtimist läbi mereoperatsioonide keskuse. Külalistele ja meediale demonstreeriti identifitseerimata laeva tuvastamist.

Kindral Kurvits kutsus võõra laeva kohale Ämarist ka Eurofighteri, mis vaatajate rõõmuks madalal pilvede all mitu tiiru tegi.

"HMS Mersey on viimastel nädalatel paiknenud Läänemerel. Oleme teinud koostööd oma Kuninglike Õhujõududega ja ka partnerite ja liitlastega Ühisekspeditsioonijõududest," ütles HMS Mersey komandör kaptenleitnant James Mitchell.

Praegu on Tapa linnakus 800 Briti sõdurit. Ämaris asuvatele õhuturbehävitajatele tuleb lisa pärast seda, kui Saksa õhuvägi on oma rotatsiooni lõpetanud. Rohkem brittide panust on oodata Kevadtormiks.

"Õhus on meil Apache'i ja Wildcati kopterid Kevadtormiks, merel tuleb HMS Albion dessantmeeskondadega, kes paiknevad Šotimaal. Maavägedest on Kergetragunid, kes mängivad õppustel vastase osa. Ja tulevad ka brigaadistaabi elemendid," selgitas Briti suursaadik Eestis Ross Allen.

Kevadtormil on võib-olla taas näha Poola laevatõrjerakette.

Tänavu toimuvad õppused juba vaatega Eesti enda laevatõrjerakettide saabumisele.

"Meil on sügisel tulemas esimesed tarned meie endavõimekuse osas, samuti harjutame läbi mere mineerimise protseduurikat, miinijahtimist, olukorrateadlikkuse loomist koostöös Kaitseliiduga," rääkis mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Mersey ja veel kaks sama tüüpi alust on ehitatud kalakaitselaevadeks ja pääsesid utiliseerimisest, kui Brexiti järel tuli kontrollida kalavesi Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel.

Kaks aastat tagasi saatis Mersey aga Vene allveelaeva, kui see oli teel Läänemerelt Vahemerele.