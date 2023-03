Minister Järvan: riigiametnike telefonides keelatakse Tiktok

"Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuselt tuli värskelt korraldus, et see pannakse kinni," ütles Järvan vastuseks EPL-i küsimusele, kas Eesti on kaalunud erinevate rakenduste, näiteks Tiktoki keelamist riigiametnike telefonides.

"Kõigis keskhallatavates seadmetes pannakse see sel kuul kinni. Kui riigiametnik on eratelefoniga töö juures, siis sinna sisse me tõesti vaatama ei hakka," lisas minister.

"Esialgu puudutab see ainult Tiktoki. Keskhallatavatest telefonidest võetakse see maha ja keelatakse installimine," täpsustas Järvan.

Hiina ettevõtte loodud Tiktoki peetakse rakenduseks, mille abil on võimalik saada infot selle omaniku tegevuse kohta. Kuna Hiinas peavad ka erafirmad andma valitsuse nõudmisel riigile enda valduses olevaid andmeid, on mitmes lääneriigis asutud Tiktoki kasutamist riigi jaoks oluliste ametnike telefonides piirama, et hoida ära tundlike andmete võimalik sattumine Hiina valdusesse.