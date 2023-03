ERR USA-s: Tiktoki keelamise asemel võib riik sihikule võtta selle algoritmid

USA seadusandjad üritavad mitmel pool piirata noorte sotsiaalmeedia kasutamist, sest see on kahjulik nende vaimsele tervisele. Analüütikud ei usu, et sellised platvormid nagu Tiktok riigis täielikult keelatakse, kuid tõenäoliselt võetakse tõsiselt sihikule nende algoritmid.

Utah' osariigi seaduse järgi on teismelistel vaja vanemate nõusolekut, kui nad soovivad luua Instagrami, Snapchati või Tiktoki kontot.

"Riigijuhtide ja vanematena on meil kohustus kaitsta meie noori," sõnas Utah' kuberner Spencer Cox.

Samasuguseid seaduseid kavatsetakse vastu võtta teisteski osariikides, sealhulgas Ohios ja Arkansases.

"Küberkiusajad, kohatu sisu, täiskasvanud, kes ahistavad lapsi, on kõik nendel platvormidel vaid ühe kliki kaugusel," ütles Arkansase kuberner Sarah Huckabee Sanders.

Sotsiaalmeedia mõju noorte vaimsele tervisele on muutunud üleriiklikuks mureallikaks. Möödunud nädalal küsitlesid esindajatekoja liikmed Tiktoki juhti Shou Zi Chew'd kokku viis tundi.

"Teie algoritmid pakuvad lastele kahjulikku sisu, näiteks enesevigastamise väljakutseid ja isegi enesetappu," ütles esindajatekoja liige Gus Bilirakis.

Michelle Nasca 16-aastane poeg Chase vaatas Tiktokis häirivaid videoid, mis viisid lõpuks enesetapuni.

"Ma sooviksin, et lõppeks selliste videote reklaamimine, mida mu pojale pakuti," ütles Nasca.

Esindajatekoja liikmed olid mures ka Tiktoki emaettevõtte ByteDance'i sidemete pärast Hiina valitsusega. Chew rõhutas, et nad astuvad samme USA kasutajate info kaitsmiseks.

"Kokkuvõttes kavatseme USA andmeid säilitada USA pinnal ja seda teeb USA ettevõte USA töötajate järelevalvel," selgitas Chew.

USA teatas hiljuti, et Tiktokki ei tohi enam kasutada valitsusseadmetes. Nüüd kaaluvad kongressi liikmed rakenduse täielikku keelamist, mis tähendaks, et 150 miljonit USA kasutajat ei pääseks oma kontole enam ligi.

"Arvan, et on päris selge, et kongress on üksmeelselt Tiktoki vastu," ütles CBS-i uudiste küberjulgeolekutoimetaja Chris Krebs.

"Ma arvan, et me ei peaks rakendust keelama, vaid hoopis inimesi harima ja näitama selle häid külgi," kommenteeris lapsevanem Jade.

Turundusprofessor Steve Noll ei usu, et rakendus lähiajal päriselt ära keelatakse, sest tõenäoliselt kerkivad kohe pinnale nii ettevõtlus- kui ka sõnavabadusega seotud küsimused.

Küll aga on võimalikud suuremad piirangud, mis sihivad just sotsiaalmeediaplatvormide algoritme.

"Rakenduse vaatajaskonna langus, mis võib rohkemate piirangute, mitte täieliku keelu korral tekkida, on tõenäoliselt nii väike, et seda ei panda isegi tähele," ütles Noll.

2020. aastal üritas toonane president Donald Trump Tiktokki keelata, kuid see takerdus erinevate kohtuvaidluste taha.